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Ailesi ile kavgalı olduğu için kaldığı otomobilde öldü

Adana'da, cezaevinden izinli olarak çıkan Erol Dikici, 4 gündür kaldığı otomobilde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

16.11.2017 - 09:46
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Adana'nın Seyhan İlçesi'nde, işlediği bir suçtan dolayı, 1 yıldan bu yana Toprakkale Açık Cezaevi'nde olan 57 yaşınaki Erol Dikici, 5 gün önce izinli olarak cezaevinden çıktı.

Boyacılık yaparak geçimini sağlayan, aynı zamanda kemik erimesi hastalığı bulunan Dikici, eşi ve çocuklarıyla kavgalı olunca 4 günden bu yana otomobilinde yaşamaya başladı.

Ailesi ile kavgalı olduğu için kaldığı otomobilde öldü

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Burada yaktıp- kalkan Dikici, dün aracının içinde kalp krizi geçirdi. Erol Dikici'nin otomobilde hareketsiz durduğunu görenler 112'yi aradı. Sevk edilen sağlık ekipleri Dikici'yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı.

Dikini'nin cenazesi otopsisi yapılmak için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ailesi ile kavgalı olduğu için kaldığı otomobilde öldü

Ailesi ile kavgalı olduğu için kaldığı otomobilde öldü

Ailesi ile kavgalı olduğu için kaldığı otomobilde öldü

Ailesi ile kavgalı olduğu için kaldığı otomobilde öldü

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