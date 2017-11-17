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Katliamda ailesi dağılan Arakanlı baba yas tutuyor

Myanmar askerleri ve Budist milliyetçilerin katliamında, 17 yaşındaki kızının tecavüz edilip öldürülmesini gören baba gözyaşı döküyor.

17.11.2017 - 12:29
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Bangladeş'te kamplarda kalan Arakanlı Müslümanların anlattıkları, Myanmar'daki katliamın boyutunu gözler önüne seriyor.

"KIZIMIN TECAVÜZ EDİLEREK ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

50 yaşındaki Arakanlı Ali Hüseyin, Myanmar'da katliamların başlamasının ardından eylülde askerlerin köyünü bastığını ve kaçmak zorunda kaldıklarını söyledi. Hüseyin, "Askerler, insanları öldüre öldüre ilerliyordu. Ormana kaçmak zorunda kaldık. Kaçarken, 17 yaşındaki evli kızım Minera Began'ın tecavüz edilerek öldürüldüğünü gördüm. Geri dönüp cenazesini bile ortadan kaldıramadan kaçmak zorunda kaldık." diye konuştu.

Askerlerin saldırıları ormanda da devam edince köylerinden uzaklaşmak zorunda kaldıklarını dile getiren Hüseyin, bir daha yaşadıkları topraklara dönemediklerini söyledi.

7 KİŞİLİK AİLEDEN 2 KİŞİ KALDILAR

Bangladeş sınırına 13 günde yağmur ve çamurda yürüyerek geldiklerini anlatan Hüseyin, "Yolda sadece su içtik. 7 kişilik ailemden geriye sadece ben ve eşim kaldı. Myanmar askerlerinden kaçarken, diğer çocuklarımı da kaybettim çünkü saldırı başlayınca herkes başka yöne dağıldı. Onlar şimdi nerede, hangi kampta yetim bilmiyorum." dedi.

Hüseyin, Bangladeşteki kampta 7 kişilik ailesinden kalan fotoğrafa bakarak gözyaşı döküyor.

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