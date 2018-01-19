Adıyaman'da yaşadığı evden aile içi problemlerden dolayı İstanbul'a kaçan 20 yaşındaki Esra G. adlı genç kızın ağabeyi ve ağabeyinin arkadaşı tarafından zorla kaçırıldığı görgü tanıklarının ihbarı üzerine ortaya çıktı.

Ailesinden kaçan kız ağabeyi tarafından kaçırıldı

ARKADAŞIYLA BULUŞACAKTI, AĞABEYİ KAÇIRDI

Geçtiğimiz salı günü İstanbul'a gelen kız, arkadaşıyla buluşmak üzere Beşiktaş ilçesinin Büyükdere caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin önüne gitti. Arkadaşını beklerken yanına yanaşan cipten çıkan ağabeyi Mehmet G. ve ağabeyinin arkadaşı Mesut G.'yi karşısında gören kız şoke oldu.

Ağabey ve arkadaşı, olaya engel olmak isteyen taksi şoförünü hırpalayarak, genç kızı kollarından sürekleyerek jipe bindirdi.

POLİS BASKINIYLA KURTARILDI

Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinin devreye girmesi sonucunda genç kızın kaçırıldığı aracın plakası tespit edildi. Aracın Mesut G. üzerine kayıtlı olduğunu belirleyen polis, şahsın Sultangazi Esentepe’deki bir evde ikamet ettiğini öğrendi. Bunun üzerine adrese geçen Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi, binaya girerek daireye baskın düzenledi.





DEVLET SIĞINMA EVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Sultangazi Asayiş Büro Amirliğine götürülen ağabey, arkadaşı ve genç kızın burada ifadeleri alındı. Genç kız ifadesinde ailesiyle problemler yaşadığı için kaçarak İstanbul’a geldiğini, ağabeyinin de kendisini geri götürmek istediğini söyledi. Ağabey ve arkadaşından şikayetçi olmadığını belirten kız, devlet sığınma evine yerleşmek istediğini ifade etti. Bunun üzerine genç kız sığınma evine yerleştirildi. Ağabey ve arkadaşı ise serbest bırakıldı.

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