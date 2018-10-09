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Ailesini kurtarmak için alevlere daldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde evlerinde çıkan yangında baba, biri down sendromlu 2 kızı ile eşini evden çıkarmayı başardı.

AA | 09.10.2018 - 19:50..
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Kurtuluş Mahallesi Mithat Paşa Sokak'ta Eren Palaz'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark ederek ailesi için alevlerin içerisine giren baba, 2 kızı ve eşini de evden çıkararak, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, evde maddi hasar meydana geldi.

Dumandan etkilenen Palaz ise 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.

Çevredekiler, yangını fark eden baba Palaz'ın, alevlere dalarak biri down sendromlu 2 kızı ve eşini evden çıkardığını belirtti.

Yangının, baba Eren Palaz'ın 4 yaşındaki down sendromlu kızı Alara Palaz'ın çakmakla oynaması sonucu çıktığı iddia edildi.

Ailesini kurtarmak için alevlere daldı

Ailesini kurtarmak için alevlere daldı

Ailesini kurtarmak için alevlere daldı

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