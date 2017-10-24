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Ailesini rehin alan kişi polisler tarafından ikna edildi

Ankara'da annesi ve kız kardeşini rehin alan F.G, polisin 2 saat süren ikna çabaları sonucu teslim oldu.

24.10.2017 - 23:59
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Alınan bilgiye göre, Altındağ Karapürçek Mahallesi 394. Sokak'ta dört katlı apartmanın giriş katında ailesiyle yaşayan F.G, annesi Ş.G. ile kız kardeşi İ.G'yi rehin aldı.

Ailesini rehin alan kişi polisler tarafından ikna edildi

ÖNCE TEHDİT ETTİ SONRA CAMLARI İNDİRDİ

Elindeki bıçakla tehditler savuran F.G. daha sonra evin cam ve çerçevelerini kırmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, F.G'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Bu sırada F.G. evin diğer odalarının camlarını kırmaya devam etti.

Polisin ikna çabaları sürerken, odadaki koltukta oturan anne Ş.G. ile kız kardeşi İ.G'nin birbirine sarılarak ağladığı görüldü.

Polislerin çabalarının ardından F.G'nin dışarı çıkmasına izin verdiği annesi Ş.G. sağlık kontrolü için ambulansa alındı.

2 SAAT SONRA İKNA OLDU

Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda F.G. kız kardeşi İ.G. ile evden çıkarak polise teslim oldu.

Odanın camlarını kırarken elleri kesilen F.G. ambulansa alınarak tedavi edildi.

F.G'nin babasını yaklaşık 5 ay önce kaybettiği, psikolojik tedavisinin sürdüğü ancak ilaçlarını kullanmadığı ve zaman zaman bu şekilde ailesini rehin aldığı iddia edildi.

Bu sırada çevre binalarda yaşayanlar, olayı balkonlardan izledi.

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