Ailesinin ikna ettiği YPG'li terörist teslim oldu

Şırnak'ın Beytüşşebap nüfusuna kayıtlı olan ve 2012 yılından berı Suriye'de terör örgtü YPG içerisinde faaliyet gösteren 'Faraşin' kod adlı R.Ö., ailesi ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi'nin devreye girmesi ile YPG'den kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmaya karar verdi.

ÖRGÜTTEN KAÇARAK TESLİM OLDU

'Faraşin' Kod adlı teröristin ikna olmaya karar vermesinden ardından gerekli tedbirleri aldıktan sonra örgütten kaçtı. YPG'li terörist akşam saatlerinde İstihbarat elemanlarının kontrol ve nezaretnde Cizre'de bulunan Katran Piyade karakolunun karşısındaki Suriye topraklarından tel örgülere gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şırnak Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, PKK/PYD terör örgütünden kopmaların devam ettiği belirtilerek, 2012 yılında PYD terör örgütüne katılan Beytüşşebap ilçesi nüfusuna kayıtlı 1995 doğumlu 'Faraşin' kod adlı R.Ö.'nün Şırnak il Jandarma Komutanlığı istihbarat unsurlarının ikna çalışmaları sonucu bugün güvenlik kuvvetlerine teslim olduğu açıklandı.