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Ailesiyle tartışan genç, kız kardeşini rehin aldı 

Elazığ'da kız kardeşini rehin alan Kubilay B. polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

20.10.2017 - 10:35
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Elazığ'da merkez Sürsürü Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5’inci katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen 26 yaşındaki Kubilay B. dün gece ailesiyle tartıştıktan sonra evinin balkonuna çıkarak tabancayla havaya 2 el ateş etti. Daha sonra içeri giren Kubilay B. evde bulunan kız kardeşini rehin aldı.

Ailesiyle tartışan genç, kız kardeşini rehin aldı 

POLİS İKNA ETTİ

Komşuların haber vermesi üzerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, evin çevresinde geniş önlem alırken, kız kardeşini rehin alan Kubilay B., yapılan uzun görüşmenin ardından ikna edilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ailesiyle tartışan genç, kız kardeşini rehin aldı 

Ailesiyle tartışan genç, kız kardeşini rehin aldı 

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