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Air France batıyor

Fransa-Hollanda ortak sermayeli hava yolu şirketi Air France KLM hisseleri, yönetim kurulu başkanı Janaillac'ın istifa kararını açıklamasının ardından son on yılın en sert günlük düşüşünü yaşadı.

Haber Merkezi | 07.05.2018 - 17:39..
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Air France batıyor

DEĞER KAYBI YÜZDE 50'Yİ BULDU

Fransa genelinde yapılan grevler yüzünden pek çok seferini iptal etmek zorunda kalan Air France'ın 2018 yılının başından itibaren hisselerindeki değer kaybı yüzde 50'yi buldu.

Air France batıyor

Jean-Marc Janaillac, Air France yönetiminin 26 Nisan'dan itibaren şirket çalışanlarıyla sürdürdüğü pazarlıklardan sonuç alınmadığını, çalışanların, yapılan oylamada, 2018 - 2021 yılları için yüzde 7 ücret artışı teklifini reddettiğini, bu yüzden de görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

GREVLER NEDENİYLE ZARAR ARTIYOR

Air France bu yılın ilk çeyreği için 269 milyon euro net zarar açıklarken grevlerin yıllık maliyetinin 300 milyon euroyu bulacağı tahmin ediliyor.

Air France batıyor

"YOK OLMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA"

Devletin yüzde 14 hissesinin olduğu Air France'da yaşanan duruma ilişkin Fransa hükümetinden de açıklama geldi. Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Air France'ın yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu, pilotlar, kabin ve yer hizmetleri çalışanlarının, yönetimin teklifini kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Air France batıyor

Air France batıyor

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