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Air France çalışanları grevi 7 güne uzattı

Fransa'nın ulusal havayolu Air France'ın çalışanları nisan ayında 7 gün grev yapacaklarını duyurdu.

AA | 04.04.2018 - 20:57..
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Air France çalışanları grevi 7 güne uzattı

Air France çalışanlarının temsil edildiği 10 sendika tarafından yapılan ortak açıklamada, havayolu çalışanlarının yeni grev tarihleri belirledikleri duyuruldu.

GREV 7 GÜNE ÇIKTI

Açıklamada, Air France yönetimi ile yapılan görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmadığı ve yönetimin bir "pazarlık oyunu oynadığı" belirtilerek, nisan ayı içinde daha önce ilan edilen 3 güne ek olarak 4 gün daha greve gitme kararı alındığı kaydedildi.

Pilotlar, kabin ve yer hizmetleri görevlilerinden oluşan Air France çalışanları, 22, 23, 30 Mart tarihlerinde ve dün greve gitmişti. Günlük yaklaşık 20 milyon avroluk kayba mal olduğu söylenen grevin 7, 10 ve 11 Nisan'da da devam edeceği açıklanmıştı.

17-18, 23-24 NİSAN'DA DA GREV VAR

Yüzde 6 oranında ücret zammı talebinde bulunan ve çalışma şartlarının iyileştirilmesini isteyen çalışanlar, yeni grev kararına göre 17-18 ve 23-24 Nisan tarihlerinde de iş bırakacak.

Fransa'da demiryolu çalışanları, memurlar, öğrenciler, emekliler ve temizlik işçilerinin de grevde olduğu bir dönemde Air France çalışanlarının da iş bırakmasının ülke içi ve dışında ciddi sorunlara neden olacağı belirtiliyor.

Fransız basınında, 23 ve 24 Nisan tarihlerinde demiryolu çalışanlarının da greve gideceği hatırlatılarak, bu durumun ülke ulaşımını önemli ölçüde etkileyeceği vurgulanıyor.

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