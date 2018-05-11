Air France'ın yolcu sayısı yüzde 8.7 düştü

Fransa'da grevler nedeniyle nisanda ulusal havayolu şirketi Air France'ın yolcu sayısının yüzde 8,7 düştüğü, Ulusal Demiryolu İdaresinin (SNCF) zararının ise 300 milyon eurodan fazla olacağı açıklandı.

Air France'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin nisan ayında taşıdığı yolcu sayısının yüzde 8,7 düştüğü belirtildi.

15 GÜNLÜK GREV KARARI

Açıklamada, ücretlere yüzde 6 zam talebiyle şubat ayında grev kararı alan çalışanların şimdiye kadar 15 gün greve gittiği kaydedilerek, nisan ayında toplam 8 günlük grev nedeniyle şirketin yolcu sayısının geçen yılın aynı dönemine göre azaldığı bilgisi verildi.

300 MİLYON EURO ZARAR

Grevler nedeniyle şirketin zararının en az 300 milyon euro olduğu belirtildi. İcra Kurulu Başkanı Jean-Marc Janaillac'ın geçen hafta istifası sonrası "geçici bir yönetimin" 15 Mayıs'ta göreve başlayacağı da duyuruldu.

DEMİRYOLLARI DA KAN KAYBEDİYOR

Öte yandan hükümetin hazırlayıp meclisten geçirdiği ve ay sonunda senatoda görüşülmeye başlanacak demiryolu reformu karşıtı çalışanların grevi de devam ediyor.

SNCF Başkanı Guillaume Pepy, grev nedeniyle şirketin zararının 300 milyon eurodan fazla olacağını açıkladı.

Pepy, France Info'da katıldığı canlı yayında, nisan ayından beri devam eden grevlerin şirkete pahalıya mal olduğunu kaydederek, yaz dönemine girildiği bugünlerde müşteri kaybetmemek amacıyla bedava promosyon biletlerinin arttığını ve ağustos ayı sonuna kadar 3 milyon bilette yüzde 50'ye varan indirimlere gitme kararı alındığını söyledi.

Fransa yönetimi, daha önce ülkedeki grevlerin ekonomiye etkilerinin endişe verici boyutlara ulaştığını açıklamıştı. Turizm sektörü başta olmak üzere çok sayıda sektörü ilgilendiren kayıpların şimdiden yüzde 20'ye ulaştığı belirtilmişti.