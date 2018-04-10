taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.405
USD
4,0781
EURO
5,0244
ALTIN
175,17
PETR
69,5800

Air France'ın zararı 170 milyon euro

Fransa'da Mart ayının sonunda başlayan grev mevsimi, Air France'ı zarar batağına sürükledi. Yüzde 6 zam talebiyle başlattıkları grevlerin 7 günlük maliyetinin 170 milyon euro olduğu açıklandı.

AA | 10.04.2018 - 11:02..
  1. Haberler
  2. Avrupa

Fransa'da grev mevsiminin başlamasıyla ulaşım alanında büyük bir çöküntü yaşanmıştı. Hava yolu ve demir yolu şirketlerinin gittiği grev, şirket ekonomilerini de sekteye uğrattı.

Fransa'nın guru olan Air France hava yolu firmasında  7 günlük grev maliyetinin 170 milyon euro olduğu bildirildi.

Air France'ın zararı 170 milyon euro

İŞ BIRAKMA ZARAR ETTİRDİ

Fransız ulusal havayolu şirketi Air France çalışanlarının yüzde 6 zam talebiyle başlattıkları iş bırakma eylemleri toplamda 1 haftayı geride bıraktı.

Air France'ın zararı 170 milyon euro

Air France tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede devam eden grevler hakkında bilgi verilirken, 22 Şubat, 23 ve 30 Mart, 3, 7, 10 ve 11 Nisan olmak üzere toplam 7 günlük grevin şirkete zararının 170 milyon euro olarak hesaplandığı kaydedildi.

Air France'ın zararı 170 milyon euro

YÜZDE 25'İ İPTAL EDİLDİ

Air France'ta pilotlar, kabin ve yer hizmetleri çalışanlarının üye olduğu 11 sendika tarafından çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve ücretlere yüzde 6 zam talebiyle başlatılan grevin bugün ve yarın da devam edeceğine dikkat çekilen açıklamada, uçuşların yüzde 25'inin iptal edildiği bilgisi yer aldı.

Air France'ın zararı 170 milyon euro

Buna göre, uzun mesafeli uluslararası uçuşların yüzde 65'i, orta mesafeli uçuşların ise yüzde 73'ü gerçekleştirilebilecek. Grevlerden en çok Paris merkezli seferlerinin etkilendiği belirtiliyor.

GREVLER DEVAM EDECEK

Air France çalışanları, daha önce şirket yönetimi ile bir araya gelerek yaptıkları pazarlıklardan bir sonuç çıkmadığını ve 17,18, 23 ve 24 Nisan tarihlerinde de greve gitme kararı alındığını duyurmuştu.

Air France'ın zararı 170 milyon euro

Havacılık sektörü uzmanları, Air France çalışanlarının grevinin, şirket tarihindeki en uzun grev, 1998 ve 2014'teki grevlere göre de şirkete maliyetinin daha ağır olacağı uyarısında bulunuyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Almanya’da kamu çalışanları greve gidiyor
Almanya’da Birleşik Hizmet Sendikası (Ver.di) yarın ülke genelinde kamu çalışanlarının uyarı grevine gideceğini bildirdi.
Macaristan'da seçimleri kazanamayan siyasetçi istifa etti
Seçimleri kazanamaması durumunda istifasını vereceğini söyleyen Gabor Vona, sonuçlar açıklanınca sözünü yerine getirdi.
Almanya'da yarı maratona saldırı girişimi önlendi
Berlin'de bugün düzenlenen yarı maratona saldırı hazırlığındaki kişi tutuklandı.
AB'nin NATO'su PESCO'dan Yunanistan'ı koruma hamlesi
Avrupa Birliği Ege ve Akdeniz'de yaşanan Yunan gerginliğinde kendini ve sınırlarını savunan Türkiye'ye karşı birliğin NATO'su olan PESCO ile koruma planını yürürlüğe soktu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cudi'de öldürülen teröristlerin son hali

Cudi'de öldürülen teröristlerin son hali

105
Lufthansa krizde

Lufthansa krizde

53
50 muhtar İspanya’nın Endülüs bölgesine gitti

50 muhtar İspanya’nın Endülüs bölgesine gitti

123
İngiltere ve Fransa: Suriye'de ABD'nin yanındayız

İngiltere ve Fransa: Suriye'de ABD'nin yanındayız

84
Fatih Terim'in 11 haftalık karnesi

Fatih Terim'in 11 haftalık karnesi

106
ABD: BM'nin kararına bakmaksızın yanıt vereceğiz

ABD: BM'nin kararına bakmaksızın yanıt vereceğiz

84
BMGK'da gergin Suriye toplantısı

BMGK'da gergin Suriye toplantısı

50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM