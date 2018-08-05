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Aizanoi'de hedef dünya miras listesinde kalıcı olmak

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan ve "İkinci Efes" olarak adlandırılan Aizanoi Antik Kenti'nin gözü UNESCO'da

AA | 05.08.2018 - 09:06..
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Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan ve İkinci Efes olarak adlandırılan Aizanoi Antik Kenti'nin listede kalıcı olması için çabalar sürüyor.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan, il merkezine 50 kilometre uzaklıktaki antik kent, her yıl yaklaşık 60 bin yerli ve yabancı turist ağırlıyor.

Aizanoi'de hedef dünya miras listesinde kalıcı olmak

ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU

Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Muammer Özer, yaptığı açıklamada, tarihi milattan önce 3 bin yıllarına dayanan antik kentin her yıl yaklaşık 60 bin yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildiğini belirtti.

Muammer Özer, yörede Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'nın bulunduğunu vurgulayarak, "Efes, Bergama, Side gibi antik kentler ile çağdaş olan Aizanoi Antik Kenti, 'İkinci Efes' olarak da adlandırılmaktadır. Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı, 15 bin kişi kapasiteli anfi tiyatrosu, tiyatroya bitişik nizamda yapılmış 13 bin 500 kişilik stadyum, iki hamam, mozaikli hamam, dünyanın ilk ticaret borsa yapısı, sütunlu cadde, Koca Çay üzerinde ikisi ayakta kalmış beş antik köprü, iki agora, gymnasium, Meter Steunene kutsal alanı, nekropoller, antik bir bent baraj, su yolları, kapı yapıları bulunmaktadır. Roma döneminde antik kentte yaklaşık 80-100 bin kişinin yaşadığı tahmin edilmektedir." dedi.

Aizanoi'de hedef dünya miras listesinde kalıcı olmak

ÇAVDAHİSAR ADI VERİLDİ

Zeus Tapınağı'nın çevresinde yapılan kazılarda, milattan önce 3 bin yıllarına ait yerleşim izlerinin ortaya çıktığına işaret eden Muammer Özer, erken Roma döneminde piskoposluk merkezi iken, 7. yüzyıldan itibaren bu önemini yitirdiğini, Selçuklular döneminde ise Çavdar Tatarları tarafından üs olarak kullanılmasından dolayı da bölgeye Çavdarhisar adı verildiğini aktardı.

HEDEF DAİMİ LİSTE

Muammer Özer, "Aizanoi Antik Kenti 2012 yılında Dünya Miras Geçici Listesine dahil edildi. 1970 yılından beri Alman arkeologlar tarafından bölgede yürütülen kazı çalışmaları, 2010 yılından itibaren Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Elif Özer başkanlığında yürütülüyor. Ayrıca çevre düzenlemeleri ve daimi listeye girmek için çabalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Aizanoi'de hedef dünya miras listesinde kalıcı olmak

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