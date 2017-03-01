Ajda Pekkan anne olmak istiyor

Ajda Pekkan, ocak ayında ilk bebeğini dünyaya getiren Gülşen ile eşi Ozan Çolakoğlu’nu geçtiğimiz günlerde evlerinde ziyaret etti.

Çiftin minik bebekleri Azur Benan’la geçirdiği dakikalar, ünlü sanatçının çocuk özlemini yeniden gün yüzüne çıkardı. Ve bu ziyaretin ardından okuduğu bir haber de Pekkan için umut ışığı oldu.

72 YAŞINDA ANNE OLAN HİNTLİ

72 yaşındaki bir Hintlinin tüp bebek yöntemiyle anne olduğu haberinin ardından Ajda Pekkan konuyu araştırmaya başladı.

Hürriyet'in haberine göre; 71 yaşındaki sanatçı, kendisinin de anne olup olamayacağını öğrenmek için güvendiği bazı doktorlarla görüştü. Pekkan’ın Hindistan ve Amerika’daki uzmanlarla da temas kuracağı öğrenildi.