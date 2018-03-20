Ajda Pekkan: Aradığım o erkeği bulsam her şeyi bırakırım

Ajda Pekkan, çekimlerde özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

"EVLİLİK NASIL BİR ŞEY MERAK EDİYORUM"

Ünlü sanatçı, “Evlilik nedir merak ediyordum, ilk evliliğimi Coşkun Sapmaz ile yaptım. Yanlış yaptığımı hemen anladım, o yüzden kısa kestim olayı. Sonradan Ali Bars ile mantık izdivacı yapayım dedim. 6,5 yıl evli kaldım ve evliliğim süresince de çalışmadım” dedi.

"BENİ TAŞIYACAK BİRİ YOK"

Pekkan, “Şu an hayatınızda biri var mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Beni taşıyacak erkek maalesef karşıma çıkmıyor. Güvenebileceğim bir erkek karşıma çıksa, her şeyi bırakır giderim.”