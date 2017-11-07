Ajda Pekkan fit kalmanın sırrını açıkladı

Yıllara meydan okuyan fiziğiyle dikkat çeken Süperstar Ajda Pekkan, özel hayatıyla ilgili açıklamalar yaptı.

HER ŞEYİM SPORA BAĞLI

Kanal D Haber'e röportaj veren Pekkan her gün spor yaptığı söyleyerek "Benim bu enerjim, içimdeki kıpırtılar, hayatı bu kadar sevmem spora bağlı" dedi.

Ajda Pekkan'ın sırrı ne VİDEO

"KONSERE KOŞU BANDIYLA GİDERİM"

Konserlere koşu bandıyla gittiğini belirten Süperstar, "Şehir efsanesi değil, benim koşu bandım var. Konserlere çıkmadan önce 50 dakika koşuyorum" şeklinde konuştu.

BENİ ÖRNEK ALIN

Yeri geldiğinde kebap yediğini ifade eden Pekkan, kendisinin örnek alınması gerektiğini söyleyip, nasihatlerde bulundu: Tutunacaksınız hayata, asılacaksınız, çünkü sizden başka kimse yok