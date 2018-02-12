Ajda Pekkan'dan Afrin açıklaması

Ajda Pekkan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı için operasyonuna destek verdi.

"VATAN TOPRAĞIMIZI KORUYORUZ"

Süperstar, Zeytin Dalı Harekatı için "Terör örgütleri sınır hattımızda devlet kurmaya çalışıyor. Dünyada hiçbir ülke böyle bir şeye müsaade etmez." dedi.

Pekkan kendisine yöneltilen "Erdoğan'ın nasıl bir lider?" sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Erdoğan'ın nasıl bir lider olduğundan daha önemlisi bence nasıl bir insan olduğu. Çünkü ben politik değerlendirme yapacak biri değilim. Bulunduğum konumun da, benden beklenenin de bu olduğunu düşünmüyorum.

Ben insanım ve herkesten benimle insani ilişkiler kurmasını beklerim. Erdoğan'a ya da başka bir siyasi lidere baktığım zaman ilk önce onların insani hasletlerini görmeye çalışıyorum.

"ERDOĞAN MÜTEVAZİ VE SAMİMİ BİR İNSAN"

Bir insan olarak kendisine baktığım zaman son derece mütevazı ve samimi bir insan görüyorum. Dünyadaki haksızlıklara karşı da en yüksek sesi Cumhurbaşkanımız çıkarıyor. Her zaman mağdurun ve mazlumun yanında olan bir lider."

