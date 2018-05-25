Ajda Pekkan'ın enerjisi bitmiyor

Enerji depolamak, yaza bomba gibi girmek için 2 hafta önce Bodrum’daki yazlığına giden Ajda Pekkan, bakımlarını yaptırmak için kısa süreliğine İstanbul'a döndü. Kuaförüne uğrayan Pekkan, 4 saat bakım yaptırdı.

"AY BURADA AÇAMAM"

Çıktığında artık hava kararmaya başlamıştı. Ajda Pekkan’a haberciler bir süre önce söylediği “Bir insan ya stardır ya değildir. Süperi falan olmaz” sözlerini hatırlattı. Gülerek “Eee ne var bunda” karşılığını veren Ajda Pekkan bir muhabirin “Biraz açar mısınız lütfen?” sözleri üzerine kahkayı bastı. Ardından “Ay burada nasıl açayım. Yapmayın açamam. Neyse açayım, o zaman” diyerek, omzuna attığı şalı indirdi.

Ajda Pekkan neşesi ve enerjisi ile dikkat çekti.