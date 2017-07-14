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AK gençlikten şehit ailelerine mektup

AK Parti Yalova İl Gençlik Kolları yönetimi, 15 Temmuz şehitlerinin aileleri için yazmış oldukları 250 mektubu adreslerine gönderdi.

14.07.2017 - 19:34
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15 Temmuz yıldönümüne bir gün kala AK Parti İl Gençlik Kolları yönetimi, şehit ailelerine güzel bir jest yaptı.

Mektubu göndermeden önce Yalova merkez PTT Önünde açıklama yapan İl gençlik kolları başkanı Furkan Karamercimek şunları dile getirdi:

250 ŞEHİT AİLESİNE 250 MEKTUP

Kıymetli Basın Mensupları Değerli Katılımcılar; 15 Temmuz Gecesi Vatanları İçin Gözlerini Kırpmadan Şehadete Yürümüş Şehitlerimizi Minnetle Anıyor Ve Sizleri Selamların En Güzeli Olan Allahın SELAMI ile Selamlıyorum Esselamü Aleyküm. 15 Temmuz gecesi vatan savunması için bir destan yazan şehitlerimizin ailelerine özel kendi el yazılarımızla yazdığımız 250 mektubu Türkiye’nin dört bir yanına göndermek için bugün bir araya geldik. 15 Temmuz'un seneyi devriyesine yaklaştığımız bu günlerde şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerine mektuplarımızda hep bir ağızdan dedik ki;

AK gençlikten şehit ailelerine mektup

ANAM, BABAM, BACIM KARDEŞİM...

Bu mektubu Yalova’nın ak gençleri olarak sizler için kaleme aldık. :Her kelimede duygulandık, her satırda ağladık. Bazen kalem yuvarlanıp düştü elimizden, bazen ise göz yaşlarımız ıslattı kağıdı.. Ama bu vatan için toprağa düşen milyonlarca şehidimizi hatırladığımız her an daha da gurur doldu yüreğimiz.

Onlar ki bu vatan için arkalarında bıraktıkları analarını, babalarını,eşlerini,çocuklarını bir an bile düşünmeden şehadete koştular. Onlar ki vatanlarını çiğnetmemek için zalimin tankına, tüfeğine karşı göğüslerini siper ettiler. Onlar ki ‘’Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Onlar diridirler, ama siz bunu anlayamazsınız’’ ayetine mahsar oldular.

AK gençlikten şehit ailelerine mektup

ONLAR PEYGAMBER SANCAĞI ALTINDALAR

O gece bizlerde şehadet şerbetinden içmek için çıkmıştık sokaklara. Ancak onlar kadar şanslı olamadık. Çünkü onlar şuan Peygamber sancağı altındalar Ve arkalarında tertemiz vatan bıraktılar. Biliyoruz, siz baktığınız her yerde onu görüyorsunuz. Her yemekte onun için sofraya bir tabak daha koyuyorsunuz. Herşeyden onun o Cennet kokusunu alıyorsunuz. Her gece onunla beraber uyuyor, Her sabah onunla uyanıyorsunuz.

Ama sakın ola bir yanınızı eksik hissetmeyin. Çünkü; BİZ VARIZ, HER ZERRENİZİ TAMAMLAMAYA HAZIRIZ. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 15 Temmuzu unutmayacağız ve unutturmayacağız. Allaha emanet olun…

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