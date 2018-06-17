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AK Parti adayı Cemal Öztürk, projeleri anlattı

AK Parti Giresun Milletvekili ve adayı Cemal Öztürk, merkez ile Bulancak, Piraziz, Keşap, Görele, Çanakçı ve Eynesil ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi bayramlaştı, projelerini anlattı.

İHA | 17.06.2018 - 21:26..
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Ramazan bayramında çalışmalarına ara vermeden devam eden AK Parti Giresun Milletvekili ve adayı Cemal Öztürk ilçeleri gezmeye devam ediyor.

"2002'DE 50 YATAKLI YURT VARDI ŞİMDİ 6 BİN 518 YATAKLI YURT VAR"

Ziyaretlerde Giresun’a yapılan yatırımları anlatan Milletvekili Öztürk, "Son 15 yılda Giresun’a 963 milyon TL’lik Gençlik ve Spor yatırımı yaptık. Gençlerimizin hizmetine sunduğumuz gençlik merkezleri ile şehrimizdeki spor tesislerinin yapım-onarım çalışmaları ve yükseköğrenim yurtlarına 343 milyon 989 bin TL, yükseköğrenim gençliğinin kredi ve burs ihtiyaçlarına 619 milyon 637 bin TL ayırdık. Modern spor tesisleri inşa ettik. 2002-2018 yılları arasında 302 milyon 864 bin TL yatırımla ilimize 40 spor tesisi kazandırdık. Verilen destek ve yatırımlarla önü açılan spor kulüplerimizin sayısında ciddi artış oldu. Giresun’da 2002 yılında 49 olan spor kulübü sayısı, 2018 yılına baktığımızda 83’e çıkmış durumda. Yurt sayısını artırdık, konforu yükselttik. Üniversitede okuyan gençlerimizin rahatına önem verdik. Giresun’da 2002 yılında bin 50 yatak sayısı ile hizmet verilmekte iken, 2018 itibariyle 6 bin 518 yatak sayısı ile 23 bloktan oluşan 10 yurtta hizmet vermeye başladık" dedi.

AK Parti adayı Cemal Öztürk, projeleri anlattı

"UEFA STANDARLARILAN UYGUN STAT YAPILIYOR"

Giresun’da spor alanında önemli projelerden birinin de Çotanak Stadyumu olduğunu kaydeden Öztürk, "Çotanak Stadyumu hızla yükseliyor. Tamamlandığında UEFA standartlarında bir stadyuma kavuşacağız. Böylelikle ilimiz ulusal ve uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapabilecek. Sadece futbol için değil diğer branşlarla da entegre olacak. Ülkemizi ve ilimizi başarı ile temsil edecek gençlerimizin yetişmesi için geleceğe yatırım yapıyoruz. Stadımızın önce Giresun’a, Türkiye sporuna çok yararlı olacağını düşünüyorum ve şimdiden hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti adayı Cemal Öztürk, projeleri anlattı

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