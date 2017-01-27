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AK Parti binasına saldıran saldırgan tutuklandı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne lav silahıyla saldıran Şeref Turunç gözaltındaydı.

27.01.2017 - 15:34
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) yetkililerinden edinilen bilgiye göre; AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik tek atışlık lav silahıyla saldırı oldu.

BAŞINA ÖDÜL KONMUŞTU

Terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu öğrenilen Şerif Turunç'un İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesindeki gri listede olduğu ve başına 300 bin lira ödül konulduğu belirtilmişti.

TUTUKLANDI

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen lav silahlı saldırılarla ilgili gözaltına alınan Şeref Turunç tutuklandı.

AK Parti binasına saldıran saldırgan tutuklandı

AK Parti binasına saldıran saldırgan tutuklandı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik lav silahıyla saldırı girişimi oldu.

AK Parti binasına saldıran saldırgan tutuklandı

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