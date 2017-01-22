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AK Parti binasına saldıran terörist yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ve AK Parti binasına saldıran kişi Tekirdağ'da yakalandı.

22.01.2017 - 12:06
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AK Parti binasına saldıran terörist yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) yetkililerinden edinilen bilgiye göre; AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik tek atışlık lav silahıyla saldırı oldu.

BAŞINA 300 BİN TL ÖDÜL KONDU

Terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu öğrenilen Şerif Turunç'un İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesindeki gri listede olduğu ve başına 300 bin lira ödül konulduğu belirtilmişti.

AK Parti binasına saldıran terörist yakalandı

 

AK Parti binasına saldıran terörist yakalandı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik lav silahıyla saldırı girişimi oldu.

TEKİRDAĞ'DA YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığı'na saldırı düzenleyen ve aranan teröristler listesinde yer alan DHKP-C üyesi Şerif Turunç, Tekirdağ'da yakalandı.

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