AK Parti Burdur Gençlik Kolları eski Başkanı kazada öldü

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Kaçak yapıların olduğu bölgeye 15 Temmuz adını verdiler

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Galatasaray'ın eski futbolcusu Hamit Altıntop, sarı kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Schalke 04 karşısında bir adım önde olduğunu söyledi.

Prens Selman'ı öven Trump, "Suudi Arabistan'a silah satışını durdurursak bu Rusya ve Çin'e yarar" dedi.

Sevgilisi Kaan Tangöze ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Kıvılcım Ural Nişantaşı’nda alışveriş yaparken kameralara yansıdı.

Kıvılcım Ural: Anne olmak için sabırsızlanıyorum

Zonguldak'ta, gece etkili olan yağmurun ardından meydana gelen heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı.

İngiltere'de "Suriyelileri göndereceğiz" açıklamasına kızan Başkan Erdoğan, "Bunlar ensar nedir, muhacir nedir bilmez" dedi.

1 Berna Yılmaz oğlunun intiharından aylar sonra konuştu Oğlunu yalnız bıraktığını hissettiğini söyleyen Berna Yılmaz, "Allah kimseye asla evlat acısı göstermesin" dedi.

2 Kartal'da skandal asfalt çalışması Türkiye'nin hemen her bölgesinde yaşadığımız şehircilik rezaletine bir yenisi daha eklendi.

3 Bakan Pekcan: Yüzde 200-300 zam yapanları tespit ettik Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dövizi bahane ederek ürünlere fahiş zamlar yapan firmaların tespit edildiğini ve gereken cezaların kesildiğini belirtti.

4 Pınar Altuğ: Başıma gelen en güzel şey kocam Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, evlilik devam ettiği sürece aşkın da sürmesi gerektiğini söyledi.

5 Kaçak yapıların olduğu bölgeye 15 Temmuz adını verdiler Gümüşhaneliler ve Trabzonluların ortak kullanımında olan Taşköprü Yaylası’nda kaçak bina yapanlar, duygu sömürüsü yaparak kendini kurtarmaya çalışıyor.

6 'Kaşıkçı olayında' Suudi Arabistan'a destek açıklamaları Arap Birliği ve Ürdün Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından aldığı kararlarla ilgili olarak Suudi Arabistan'a destek verdi.