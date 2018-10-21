AK Parti Burdur Gençlik Kolları eski Başkanı kazada öldü

Kaza, sabaha karşı, Karamanlı'ya bağlı Mürseller köyü yakınlarında meydana geldi. İlker Deniz'in kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak, tarlaya uçtu.
HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ile güvenlik güçleri sevk edildi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Deniz'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Deniz'in cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
İlker Deniz'in, 2014- 2015 döneminde Burdur AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi.