taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6435
Euro
6.49805
Altın
1225.91
Borsa
96454.57
Gram Altın
222.489

AK Parti Burdur Gençlik Kolları eski Başkanı kazada öldü

AK Parti Burdur Gençlik Kolları İl eski Başkanı İlker Deniz, Burdur'un Karamanlı ilçesi yakınlarında otomobiliyle takla attığı kazada yaşamını yitirdi.

DHA | 21.10.2018 - 12:28..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

da

Kaza, sabaha karşı, Karamanlı'ya bağlı Mürseller köyü yakınlarında meydana geldi. İlker Deniz'in kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak, tarlaya uçtu.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ile güvenlik güçleri sevk edildi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Deniz'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Deniz'in cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İlker Deniz'in, 2014- 2015 döneminde Burdur AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

AK Parti Burdur Gençlik Kolları eski Başkanı kazada öldü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Berna Yılmaz oğlunun intiharından aylar sonra konuştu

Berna Yılmaz oğlunun intiharından aylar sonra konuştu

91
Kartal'da skandal asfalt çalışması

Kartal'da skandal asfalt çalışması

228
Bakan Pekcan: Yüzde 200-300 zam yapanları tespit ettik

Bakan Pekcan: Yüzde 200-300 zam yapanları tespit ettik

325
Pınar Altuğ: Başıma gelen en güzel şey kocam

Pınar Altuğ: Başıma gelen en güzel şey kocam

65
Kaçak yapıların olduğu bölgeye 15 Temmuz adını verdiler

Kaçak yapıların olduğu bölgeye 15 Temmuz adını verdiler

123
'Kaşıkçı olayında' Suudi Arabistan'a destek açıklamaları

'Kaşıkçı olayında' Suudi Arabistan'a destek açıklamaları

103
Doğu Perinçek: Ateist değil Müslümanım

Doğu Perinçek: Ateist değil Müslümanım

152
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM