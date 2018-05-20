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AK Parti bürosu önündeki bayraklara çirkin saldırı

Kadıköy'de AK Parti bürosu önünde asılı bulunan, AK Parti ve Türk bayrakları, CHP üyesi olduğu belirlenen bir kadın tarafından indirildi.

Haber Merkezi | 20.05.2018 - 14:02..
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AK Parti bürosu önündeki bayraklara çirkin saldırı

İstanbul Kadıköy'deki AK Parti seçim irtibat bürosu önünde çirkin bir saldırı gerçekleşti. Büro önünde asılı duran AK Parti ve Türk bayrakları, CHP üyesi Nurdan Kutmen tarafından indirildi.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Çevrede bulunan bazı kişiler olaya büyük tepki gösterdi. Bu sırada polis çağırarak yaşanan skandalı videoya aldılar.

Görüntülerde Kutmen'in, "Polisi arıyoruz" diyenlere "Ara" diye bağırarak tepki gösterdiği ve bayrakları indirmeye devam ettiği görülüyor.

AK Parti bürosu önündeki bayraklara çirkin saldırı

AK Parti bürosu önündeki bayraklara çirkin saldırı

AK Parti bürosu önündeki bayraklara çirkin saldırı

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