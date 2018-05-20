İstanbul Kadıköy'deki AK Parti seçim irtibat bürosu önünde çirkin bir saldırı gerçekleşti. Büro önünde asılı duran AK Parti ve Türk bayrakları, CHP üyesi Nurdan Kutmen tarafından indirildi.
VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Çevrede bulunan bazı kişiler olaya büyük tepki gösterdi. Bu sırada polis çağırarak yaşanan skandalı videoya aldılar.
Görüntülerde Kutmen'in, "Polisi arıyoruz" diyenlere "Ara" diye bağırarak tepki gösterdiği ve bayrakları indirmeye devam ettiği görülüyor.
AK Parti bürosu önündeki bayraklara çirkin saldırı