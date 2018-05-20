AK Parti bürosu önündeki bayraklara çirkin saldırı

1 Cumhubaşkanı adayı İnce'ye destek için kuyruğa girdiler Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerine sayılı günler kala adaylar propaganda çalışmalarını sürdürüyor. Seçmenlerden CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye bağış yapmak için sıraya girdi.

2 Bilinçaltında neler olduğunu öğrenmek ister misiniz Araştırmacılar çevremizin aslında ruh sağlığımızı ve duygusal durumumuzu etkilediğini kanıtladı. İşte duygusal durumunuzu belirlemek için basit bir psikolojik test.

3 Genel seçim 2018: Oy pusulası sıralı tam listesi YSK, 24 Haziran seçimlerinde oy pusulasında partilerin hangi sıralamayla yer alacağını belirleyen kurayı çekti.

4 3 yaşındaki Berkay'a çarpan sürücü kaçtı İstanbul Fatih'te, hızla seyreden bir aracın çarptığı 3 yaşındaki minik Berkay, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

5 1961 Paris Katliamı Paris'in göbeğinde katliam yapan Fransa’nın kirli ellerinde, yüzlerce Cezayirli insanın kanı var ama dünyanın hiçbir şeyden haberi yok.

6 YSK oy pusulası kurasını çekti YSK'nın çektiği kura sonucu 24 Haziran seçimlerindeki oy pusulasında Cumhur İttifakı 1. sırada yer alırken, Millet İttifakı 6. sırada yer aldı.