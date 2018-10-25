AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı NTV canlı yayınında soruları yanıtladı.

Hayati Yazıcı'ya Melih Gökçek'in MHP'den aday gösterilme düşüncesi soruldu.

"BU KONUDA BİRAZ MESAFELİYİM"

Yazıcı şu cevabı verdi: "Benim gündemimde böyle bir konu yok. Bu konularda biraz mesafeliyim. Onun için görüş bildirmeyeceğim. Sözünü ettiğiniz kişi, bizim partimizde belediye başkanlığı yaptı, görevini bırakması istendi. Gökçek'in görevden alınması iş olsun diye istenmedi. Bunun ötesinde bir yorum yapmayacağım.

AK Parti cephesinden Melih Gökçek açıklaması ViDEO



"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA MYK VAR"

Bizim seçim takvimi çalışmamız karara bağlanmadı. Hazırlıklar tamamlandı. Önümüzdeki hafta MYK toplantımız var, orada takvim netleşir.

Çalışmalarımızı tahminen söylüyorum, aralık ayı sonuna kadar bitiririz.

"SİYASETTE MATEMATİK YOK"

İttifak eden partiler ne kadarsa bir önceki seçimde aldıkları oyların toplamı yazılıyor. Bu bir öngörüdür. Siyasette matematik yok. Partiler arasında ittifak yaptık şeklinde bir deklerasyon olmasa bile sandıkta bu ittifak yapılır."