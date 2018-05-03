AK Parti Erdoğan'ın adaylığı için toplandı

AK Parti TBMM Grubu, 24 Haziran erken seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı adayı göstermek için grup kararı aldı. Karar 316 imza ile alındı.

Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Grup Toplantısı'nda 24 Haziran erken seçimleri için partiye başvuru yapan aday adayı sayısının 7.329 olduğunu açıkladı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusunu cuma günü saat 11.00'de Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yapacağı belirtilmişti.

''BELKİ PARTİMİZİN SON GRUP TOPLANTISINA KATILIYORUM''

Kapalı grup toplantısından önce açıklama yapan Binali Yıldırım, "Belki partimizin son grup toplantısına katılıyorum. Bunun için Rabbime hamd ediyorum. Sizlerle bugünlere gelmekten ve ülkemizin karşı karşıya kaldığı zorlukları birlikte aşmış olmanın rahatlığı içindeyim. Bizim çatımız millettir bu çatı çökmez. Bu ittifak Yenikapı ruhunun ittifakıdır.

Birleri mikroskopla Cumhurbaşkanı adayı arayabilir birileri kirli pazarlıklarla milletvekillerini piyasaya sürsün bizim adayımız millet belirledi bu toplantıdan sonra bu konuda açıklamamızı paylaşacağız. Adayımızı belirlemiş olacağız duyuracağız daha sonra da yarın adayımızın müracaatını 'Cumhur İttifakı' ile beraber olduğumuz MHP Genel Başkanı ile grup başkanı olarak ben arkadaşlarımla birlikte YSK'ya gidip teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.