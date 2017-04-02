AK Parti Gençlik Kolları Evet gazetesi dağıttı

AK Parti Gençlik Kolları, 'EVET' gazetesi ile 9 milyon gence ulaşarak Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni anlattı. 24 sayfadan oluşan gazetede; Anayasa Değişikliği maddelerinden, Anayasa'nın darbelerle imtihanına kadar herşeyi anlatılıyor.

ECERTAŞ: 'SEÇİLME YAŞI 18'E İNİYOR, BUNU ANLATMAK İÇİN KAPI KAPI DOLAŞIYORUZ'

Halk Oylamasından 'Evet' çıkmasının gençler için çok önemli olduğuna vurgu yapan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş, " Bu ülkede 18-25 yaşındakileri adam yerine koymayan bir sistem vardı. Mesele aday olup olmamak değil gençlerin yönetimde de yer almasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan göreve geldiği günden beri 'Hareketimizin göz bebeği gençlerdir' demiştir. 30 yaşından önce kimse aday olamıyordu. Çok şükür önce seçilme yaşı 30'dan 25'e indi, şimdi ise 18'e iniyor. İşte bunları anlatmak için sokak sokak, meydan meydan gezip 'EVET' gazetesi dağıtarak anlatıyoruz" dedi. Daha güçlü ve huzurlu bir Türkiye için 16 Nisan'da halk oylamasının gerçekleşeceğine işaret eden Ecertaş, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı olarak bu sistemi en iyi şekilde anlatmak üzere çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

YENİ SİSTEM İÇİN ÖZEL İNTERNET SİTESİ

Ecertaş, gençleri, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin tüm ayrıntıların yer aldığı "yenicbsistemi.com" internet adresini ziyaret etmeye ve hazırladıkları 'EVET' gazetesini okumaya davet etti.

KILIÇDAROĞLU'NA 'EVET' GAZETESİ!

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ecertaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sürekli Anayasa Değişikliğine dair yanlış bilgiler vererek insanları yanılttığını ifade ederek "Geçen hafta Kılıçdaroğlu'nun bir özel radyodaki röportajında çift başlılığın krizler çıkartacağını ifade etti. Biz de Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Sistemine dair metin ve Cumhurbaşkanlığı Sistemini anlatmak için 'EVET' gazetesi gönderdik. Fakat kendisi iade etmiş. Tabiki Kendisi bilir. Atalarımızın dediği gibi; "Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp!" dedi.