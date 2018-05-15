taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.540
USD
4,4593
EURO
5,2833
ALTIN
185,26
PETR
78,2500

AK Parti Gençlik Kolları: Kudüs'ün takipçisiyiz

ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Filistinlilere uygulanan İsrail zulmüyle ilgili AK Parti Gençlik Kolları "sonuna kadar takipçisiyiz" açıklaması yaptı.

Haber Merkezi | 15.05.2018 - 21:59..
  1. Haberler
  2. İç Haber

AK Parti Gençlik Kolları, ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Filistin'in başkenti Kudüs'e taşımasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

ABD’nin Tel Aviv’de bulunan Büyükelçiliğini, Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen, uluslararası hukuku ihlal ederek 14 Mayıs 2018 tarihinde Kudüs’e taşımasını, AK Parti Gençlik Kolları olarak şiddetle kınıyoruz. Bu hukuksuzluğun sonuna kadar takipçisi olacağız.

AK Parti Gençlik Kolları: Kudüs'ün takipçisiyiz

ALÇAKÇA EYLEMLERİ KINIYORUZ

Geçtiğimiz aylarda İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda alınan kararlara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin, onurlu davalarını savunurken İsrail güvenlik güçleri tarafından şehit edilişini üzüntüyle takip ettik.

İsrail’in, onlarca Filistinli kardeşimizin şehadeti ve binlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan alçakça eylemlerini şiddetle kınıyoruz. ABD ve İsrail’in, coğrafyamızın gözbebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs’ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz.

AK Parti Gençlik Kolları: Kudüs'ün takipçisiyiz

İSRAİL MASUMLARIN KANINDA BOĞULACAK

İsrail’e, böyle devam etmesi halinde, eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sıklıkla vurguladığı üzere “Bugün kendi-lerini Kudüs’ün sahibi sananlar, yarın arkasına saklanacakları ağaç dahi bulamayacaklardır.”

Bütün insanlığın gönlünde yer etmiş bu mukaddes şehrin ihtiyacı olan istikrar, maalesef, ABD’nin aldığı kararlarla bir kez daha yıkılmıştır. ABD Yönetimini bu yanlış ve tehlikeli kararından derhal dönmeye davet ediyoruz. Bölgedeki krize çözüm arama çabaları sürerken bu kararın alınması, ABD’yi daha sonra yaşanabilecek olumsuzluklardan sorumlu tutmaktadır.

FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

ABD ve Israil’in bu ortak adımının, Kudüs’ün Filistin’in başkenti olduğu gerçeğinin meşru zeminini ortadan kaldırmayı amaçladığı aşikardır. Doğu Kudüs’ün 1967 sınırları içindeki bağımsız Filistin devletinin başkenti olduğu gerçeğini değiştirmeye güçleri yetmeyecektir. Kendi vatanlarında özgürce, güven ve refah içinde yaşayacakları güne kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Bölgede çözümün sağlanması ve istikrara kavuşulması için öncelikle Filistinlilere uygulanan haksızlıkların ortadan kaldırılması ve adaletin sağlanması gerekmektedir. Filistin halkına karşı uygulanan zulme karşı tek yürek tek ses olarak karşı çıkmak, adaleti ve insani değerleri korumayı şiar edinmiş biz gençlerin en başta gelen sorumluluğudur.

AK Parti Gençlik Kolları: Kudüs'ün takipçisiyiz

DUALARIMIZ, DESTEĞİMİZ FİLİSTİNLİ MAZLUMLARLADIR

Bu doğrultuda bölgede çözüm umutlarını yeniden yeşertmek, barışı sağlamak ve adaletsizliği ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapacağımıza ahdediyoruz. Şehid düşen kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Kalbimiz, dualarımız ve desteğimiz Filistin’in tüm mazlumlarıyladır.

15 Temmuz’da zalimlere karşı adalet safındaki duruşuyla zafere yürüyen bir millet olarak, aynı kararlılıkla Filistin halkının yanında olduğumuzu tüm dünyaya ilan ediyoruz.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Es-Sabah ile Gazze'de yaşanan katliamı konuştu.
68 yaşındaki kadın, apartmandan atlayarak intihar etti
Sivas'ta oturduğu apartmanın 5'inci katından kendini boşluğa bırakan Şerife P., yaşamını yitirdi.
Uşak'ta 5 kişi FETÖ'den tutuklandı
Uşak merkezli 6 ilde başlatılan FETÖ operasyonunda adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Malatya'daki FETÖ davalarında hapis cezası
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan çeşitli meslek gruplarından 10 sanığa, 1 yıl 10 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrail'in Büyükelçisi, Tel Aviv'e gönderildi

İsrail'in Büyükelçisi, Tel Aviv'e gönderildi

376
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kraliçe Elizabeth ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kraliçe Elizabeth ile görüştü

257
Abdülaziz Bayındır imsakiye bastı

Abdülaziz Bayındır imsakiye bastı

291
Muharrem İnce'nin yurt dışında miting kararı

Muharrem İnce'nin yurt dışında miting kararı

395
Akaryakıt fiyatlarına zam

Akaryakıt fiyatlarına zam

712
Yıldız Tilbe'nin Filistin paylaşımları

Yıldız Tilbe'nin Filistin paylaşımları

517
130 yıl sonra gelin verdiler

130 yıl sonra gelin verdiler

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM