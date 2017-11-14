AK Parti Gençlik Kolları'nda kongreler devam ediyor

AK Parti teşkilatları kendini yenilemeye ve gençleşmeye devam ediyor. Bugüne kadar Gençlik Kolları olarak kongre süreçlerinde 378 ilçede yenilenme tamamlandı.
ANKARA'NIN YENİ BAŞKANI DA KATILDI
Bu bağlamda bu hafta toplamda 50 ilçe kongresi gerçekleştirilerek kongre süreci başarılı olarak devam etti. Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş geçtiğimiz hafta sonu Mardin-Kızıltepe, Kocaeli-İzmit, Şanlıurfa-Haliliye, Sakarya-Adapazarı ve Ankara-Mamak kongrelerine katılarak bazı açıklamalarda bulundu. İzmit kongresine Başbakan Yardımcısı Sn. Fikri Işık, Adapazarı kongresine Kahramanmaraş Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sn. Mahir Ünal, Mamak kongresine ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Mustafa Tuna da katıldı.
GENÇLİK KOLLARI'NDA DA DEĞİŞİM SÜRÜYOR
13 Ağustos’ta “AK Parti ile Siyaset Gençleşiyor Türkiye Güçleniyor” diyerek başlayan olağan kongre süreci hızla devam ediyor. AK Parti’nin adeta siyaset akademisi olan Gençlik Kolları siyasete değer katan, yön veren siyasetçiler yetiştiriyor. Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti’nin “Değişim, Dönüşüm, Atılım” dönemi ile gençler partinin her kademesinde yer alıyor.
378 KONGRE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Bu değişim gençlerin artık yedek kulübesinde olmadığının açık göstergesi haline geliyor. Gençlik Kolları da yetişen gençleri üst kademelere taşıyarak değişime katkı sağlamaya çalışıyor. Hafta sonu gerçekleşen Ankara-Mamak Kongresi ile toplamda 378 kongre gerçekleşti. Yüzlerce genç bu bağlamda üst kademelere taşındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Genel Başkanlığı ile “Demokrasi Değişim ve Dönüşüm” dönemi başlatan AK Parti’nin her kademesinde olan kongre süreci başlamış ve hızla devam etmektedir. Gençlik Kolları ise bu değişime “AK Parti ile Siyaset Gençleşiyor Türkiye Güçleniyor” diyerek başladı. Türkiye’nin 81 ilinde 919 ilçesi ve 381 beldesinde toplam 1,5 milyon üyesi ile teşkilatlanmış olan Gençlik Kolları, ilk kongresine Tokat-Hasanşeyh beldesinde başladı. Bugün itibarıyla 378 kongre gerçekleştirmiş olan Gençlik Kolları, binden fazla gencin üst kademelerde görev yapmasına imkan tanımıştır.
AK PARTİ'NİN GELECEĞİ GENÇLİK KOLLARI
Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, kongre sürecinin en önemli katkısının AK Parti’nin geleceği olan Gençlik Kollarının heyecanın, özgüvenin ve cesaretinin yenilenmesine vesile oluyor diyerek açıklıyor.