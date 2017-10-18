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Ak Parti Gençlik Kolları'ndan 'Kampüse Hoş Geldin' projesi

Ak Parti Gençlik Kolları'nın hayata geçirdiği proje ile üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin adaptasyon sürecine destek olmak amaçlanıyor

18.10.2017 - 14:08
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Ak Parti Gençlik Kolları’nın üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için hazırladığı "Kampüse Hoş Geldin" projesi kapsamında hazırlanan videoda bakanlar, AK Parti genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri üniversite yıllarından komik ve ilginç anılarını paylaşıp önerilerde bulundu.

Ak Parti Gençlik Kolları'ndan 'Kampüse Hoş Geldin' projesi - VİDEO

KAMPÜSE HOŞ GELDİN ‘BİZ DE SENİ BEKLİYORDUK’

AK Parti Gençlik Kolları tarafından geçen yıl startı verilen proje, üniversiteye yeni gelen öğrencilere rehberlik yapıyor. Gençlik Kolları, yaşadıkları şehirden farklı yerleri kazanan gençleri otogar, tren garı, havalimanları ve kampüsün girişlerinde karşılayıp onlara yol gösteriyor.

KAMPÜS HAYATINA ADAPTASYONDA DESTEK SAĞLANACAK

Ülkemizde 2017 yılında yaklaşık 350 bin öğrenci üniversitelere yerleşti. Bunların çoğunluğu ise üniversite hayatını farklı şehirlerde geçirecek.

'Kampüse Hoş Geldin' projesi ile kariyerden gezi programına, münazaradan kültürel faaliyetlere birçok etkinlik düzenlenmesi dışında üniversiteye yeni yerleşen öğrencilerin kampüs hayatına adaptasyon sağlamasına da yardımcı olunuyor.

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