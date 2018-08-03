AK Parti İlçe Başkanı'nı öldüren PKK'lı teslim oldu

Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan kaçtığını ve pişman olduğunu belirten bir terörist, kent merkezindeki polis uygulama noktasına gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda ise örgütün dağ kadrosundan kaçarak şehir merkezine gelen bir terörist yakalandı.

AKTERT'İN ÖLDÜĞÜ SALDIRIYI DÜZELEMİŞTİ

Güvenlik güçlerince, teslim olan teröristin Diyarbakır'da 10 Ekim 2016 tarihinde AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert'in yaşamını yitirdiği saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı teröristlerden biri olduğu tespit edildi.

EL BOMBALARI VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Teslim olan teröristin ifadesi doğrultusunda, kırsal alanda bulunan ve örgütün sığınak, mühimmat ve erzak deposu olarak kullandığı 9 farklı yere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 el bombası, 2 kalaşnikof ve çok sayıda şarjörler, kırsal alanda faaliyet yürüten örgüt mensupları ile Kandil arasındaki iletişimi sağlayan telsiz, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda piknik tüpü, kablo ve pil ile çok sayıda örgütsel doküman, fotoğraf ve yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Teröristler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

ÖRGÜTTEKİ ÇÖZÜLMEYİ ANLATTI

Teröristlerin emniyetteki ifadelerinde, güvenlik güçlerinin SİHA/İHA destekli kararlı operasyonları sonucunda örgütün hızla çözüldüğünü belirttikleri öğrenildi.

Örgüt yöneticilerinin örgüt mensuplarına baskı yaptığını belirten teröristler, "Yöneticilerin, örgütten kaçan veya kaçmaya çalışanlara işkence yaparak, infaz ettiğini, kendilerinin de birkaç defa kaçmaya çalıştığını ancak yakalanarak işkence gördüklerini, örgütün, dağın anlatıldığı gibi olmadığını, kendilerinin ve arkadaşlarının aç bırakılarak zorla tutulduklarını" aktardı.