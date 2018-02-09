AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın metal yorgunluğu olarak adlandırdığı değişim sürecinin ardından bazı illerdeki belediye başkanları istifa etmişti.

İSTANBUL'DA TOPBAŞ'IN ARDINDAN BİR KİŞİ DAHA GİTTİ

İstifa edenler arasında İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığı görevini yürüten Kadir Topbaş da vardı. Topbaş'ın ardından bugün bir dikkat çekici istifa daha yaşandı.

YENİ BAŞKAN BAYRAM ŞENOCAK

Temurci'nin ardından göreve ise Bayram Şenocak getirildi.

1978 Trabzon/Of doğumlu olan Bayram Şenocak MÜSİAD'da yönetim kurulu üyeliği yapıyor.

İstanbul İl Başkanı Selim Temurci görevden alındı VİDEO



(Bayram Şenocak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte)