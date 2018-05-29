AK Parti İstanbul milletvekilleri aday tanıtımı yapıldı

AK Parti İstanbul 27.Dönem Milletvekili Aday Tanıtım Programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen tanıtım programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra genel başkan yardımcıları, bakanlar, İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul il yönetim kurulu üyeleri, milletvekilleri ve milletvekili adayları, İlçe ve Belediye Başkanları ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

"BİZİM BİR DAVAMIZ VE BİZİM BİR YÜRÜYÜŞÜMÜZ VAR"

Programının açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Bayram Şenocak İstanbul’un Fethinin 565. Yılının kutlandığına dikkati çekerek, “Fetih, bizim medeniyet dünyamıza has, en güzel kavramlardandır. Fetih, gönülleri kuşatan, kültürel farklılığa ve özgürlüğe saygı duyan bir eylemdir” ifadelerini kullandı.

Şenocak konuşmasında şunları kaydetti, “Bu davanın bir neferi olmak, bizim için il başkanlığından da, milletvekilliğinden de, belediye başkanlığından da, daha değerli, daha anlamlıdır. Çünkü biz; her sabah dualarının başına, hakkın ve halkın rızasını koyanların partisiyiz. Biz, zindanlara girerken 'Bu şarkı burada bitmez' diyen bir liderin, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kurduğu bir partinin mensuplarıyız.

Bizim bir davamız ve bizim bir yürüyüşümüz var! Dolayısıyla bize, her zaman omurgalı, her zaman sağlam bir duruş yaraşır. Bize, ilimle irfanı, akılla yüreği ve inançla eylemi buluşturmuş bir dava adamının şuuru yaraşır.” dedi.

"2023, 2053, 2071 HEDEFLERİMİZ İÇİN, BAŞARMAYA MECBURUZ"

24 Haziran seçimlerini Türkiye’nin kader seçimi olarak nitelendiren Şenocak, AK Parti’nin tökezlemesinin Türkiye’nin tökezlemesi olduğunu anlattı.

Şenocak, sözlerine şöyle devam etti, “Bir ülkenin kaderiyle bir siyasi hareketin kaderinin kesiştiği tarihi dönemler vardır. Tam da böyle bir dönemdeyiz. 24 Haziran seçimleri, Türkiye için bir kader seçimidir. Allah korusun, bu seçimde AK Parti’nin en küçük bir tökezlemesi, Türkiye’nin tökezlemesi olacaktır.





Daha önceleri seçimlerde başarılı olmak, bizim için bir hedefti, şimdi ise Türkiye’nin bekası ve istikbali adına, adeta mecbur olduğumuz bir şey haline geldi. Evet; bu zamana kadar elde edilen kazanımların uçup gitmemesi için, başarmaya mecburuz. 2023, 2053, 2071 hedeflerimiz için, başarmaya mecburuz.”

"GÜN ŞAHLANMANIN GÜNÜDÜR"

Heyecanlı ve yoğun geçen bir aday belirleme süreci yaşandığını belirterek görev ve sorumluluk üstlenmeye talip olmuş tüm kadroları tebrik eden Şenocak, “Gün, bir tek saniyeyi bile boşa geçirmeden çalışma günüdür. Gün, Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet ve Güçlü Türkiye için, her an tazelenen bir erdem, irade ve cesaret kuşanmanın günüdür.





Gün, büyük liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı yeni sistemin ilk Başkanı yapma günüdür. Gün, AK Parti’yi, kurulacak yeni Meclisin açık ara birinci partisi yapmak için şahlanmanın günüdür.” İfadelerini kullandı.

"MİLLETE HİZMET, USTALIK İSTER"

İl Başkanı Şenocak, “Büyük Türkiye, güçlü lider ister. Millete hizmet, ustalık ister. Türkiye’nin haklarını yedi düvele karşı savunmak, cesaret ister. Bunları şahsında toplayan tek aday, büyük liderimiz, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Dışarıdaki karanlık merkezlerin, içerideki taşeronlarıyla el ele vererek nasıl kirli oyunlar oynadıklarını görüyorsunuz.

Amaçları Türkiye’yi durdurmak. Amaçları AK Parti’nin manevra gücünü zayıflatarak iktidardan düşeceği bir zemini oluşturmak ve Genel Başkanımızın tarihi misyonunu sekteye uğratmak.” dedi.

Türkiye’ye karşı oynanan oyunların 24 Haziran’da sandığa gömüleceğini vurgulayan Şenocak “Bu noktada en önemli sorumluluk, bizimdir. Çünkü biz İstanbuluz. İstanbul, siyasetin lokomotif şehridir. İstanbul, hem iktidara gelmenin, hem de iktidarda kalmanın anahtar şehridir. İstanbul, bağrından Recep Tayyip Erdoğan gibi bir dünya liderini çıkarmış bir şehirdir!

İnşallah 24 Haziran’da, Yeni Türkiye’ye en güçlü selamı İstanbul olarak biz vereceğiz. Aday tanıtım toplantımızın partimize, İstanbulumuza ve Türkiyemize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

Tören, milletvekili adaylarının toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.