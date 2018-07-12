AK Parti İstanbul, Şehitler Köprüsü davasını takip etti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası ile ilgili olarak, hain darbe girişimini yapmaya kalkanların, uşaklığını yaptıkları dış güçlere bu milletin hiçbir zaman prim vermediğini belirterek, “Darbe girişiminde bulunan hainler hak ettikleri cezayı aldı” dedi.

AK Parti İstanbul teşkilatları millet iradesine kasteden FETÖ hainlerinin yargılandıkları davaların takipçisi olmaya devam ediyor. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu’nda görülen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Davası’nın Karar Duruşması’nı İstanbul teşkilatlarıyla takip eden olan AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, duruşmaya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

34 ŞEHİT VERDİK

Aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasının karar duruşması öncesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan ile birlikte yapılan basın açıklamasında konuşan Şenocak, “Bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü karar davasını izlemek için hep beraber burada bulunuyoruz. AK Parti teşkilatları olarak bugüne kadar 15 Temmuz davalarının takipçisi olduk. Türk adaletine ve Türk yargısına güveniyoruz. Alınan kararlarla birlikte artık ülkemizde darbe girişimleri yaşanmayacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü o gece asker görünümlü olan ama asla bizim şerefli ordumuzu temsil etmeyen terörist hainlere dur demenin en sembol yeri oldu. 32’si sivil 2’si polis 34 insanımızı bu köprüde şehit verdik. 1915’te Çanakkale neyse, 15 Temmuz’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de odur. Nasıl Çanakkale geçilmediyse, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de geçilemedi” dedi.

Hain darbe girişimini yapmaya kalkanların, uşaklığını yaptıkları dış güçlere bu milletin hiçbir zaman prim vermediğini gördüğünü belirten Şenocak, bugüne kadar bayrağına, milletine ve davasına sahip çıkan Türk milletinin bundan sonraki süreçte de Türk toplumunun ihtiyaç duyulduğunda, kendi iradesiyle ülkesini koruyabilecek güçte olduğunu gösterdiğini söyledi.

MİLLET VATANINA SAHİP ÇIKTI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak adı değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'nde o gece yaşanan olaylarda millet iradesine kastederek, açılan silah ve top ateşiyle 34 vatandaşın şehit edildiğini ve onlarca vatandaşın yaralandığını kaydeden Şenocak şunları söyledi: “15 Temmuz’da milletimiz sokağa çıkarak vatanına sahip çıktı.15 Temmuz’da milletimiz tüm dünyaya birlik ve beraberliği göstermiştir. O gece Köprü’den Atatürk Havaalanına kadar milletimiz çok büyük bir mücadele verdi. Milletimiz vatanı uğruna canından vazgeçerek tanklara ve mermilere kendilerini siper ettiler. Bizler ülkemizde birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz müddetçe hiç kimse bayrağımızı indiremeyecek. Bugüne kadar 15 Temmuz davalarını nasıl takip ettiysek bundan sonra da takipçisi olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.”

LİDER MİLLET BAĞLILIĞI

İl Başkanı Şenocak, kararın açıklandığı duruşmayı takip ettikten sonra yaptığı açıklamada da; karar kapsamında hayatını kaybeden şehitlerin her biri adına 72 sanığa ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğini ve bütün hainlerin hak ettikleri cezalara çarptırıldığını vurguladı. Milletin 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde iradesine sahip çıkarak; Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hainlerini derdest ettiğini ifade eden Şenocak şöyle konuştu: “Hain darbe girişimini yapmaya kalkanlara ve uşaklığını yaptıkları dış güçlere bu milletin hiçbir zaman prim vermediği görüldü. Bugüne kadar bayrağına, milletine ve davasına sahip çıkan Türk milleti, bundan sonraki süreçte de ihtiyaç duyulduğunda, kendi iradesiyle ülkesini koruyabilecek güçte olduğunu gösterdi.

15 Temmuz akşamı liderin milletine, milletin de liderine sahip çıktığında başarının nasıl elde edildiğini gördük. Bir çağrı üzerine milyonlar vatanına, devletine, bayrağına sahip çıkarak, tankların, helikopterlerin, mermilerin üzerine yürüyerek bu ülkede şehadete erme adına her türlü mücadeleyi verdiler. 16 Temmuz sabahında bu ülkede yeniden bir Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirmiş olduk. Bu Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirirken gönül isterdi ki bütün Türk milletinin her kesimiyle biz bunu verebilelim. Ama o gece Başkanımızın çağrısıyla sokaklara inen kardeşlerimizin yanı sıra, bu ülkeden kaçanları da bu toplum asla affetmeyecektir" şeklinde konuştu.

Başkan Şenocak, konuşmasını başta 15 Temmuz şehitleri ve gazileri olmak üzere o gece ülkesini koruma adına sokaklara çıkan herkese teşekkür ederek tamamladı.