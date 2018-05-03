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AK Parti İstanbul'daki oy hedefini açıkladı

Bayram Şenocak, AK Parti'nin İstanbul'daki oy hedeflerinin 60+1 olduğunu, 2.5 aylık zaman diliminde gerekli olan bütün çalışmaları yaparak hedefe ulaşacaklarını ifade etti.

DHA | 03.05.2018 - 14:24..
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Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında pazar günü gerçekleştirilecek  6. Olağan İstanbul İl Kongresi hakkında bilgi verdi.

Şenocak, 24 Haziran seçimlerine dikkat çekerek, “İstanbul’da gerçekten çok çalışarak, Bu süreçte gece gündüz yaptığımız çalışmalarla, Haziran seçimindeki hedefimiz yüzde 60+1. İnşallah bütün İstanbul teşkilatımızla, bütün milletimizle beraber hedefliyoruz.” dedi.

AK Parti İstanbul'daki oy hedefini açıkladı

"VATANDAŞLARIMIZLA BERABERİZ"

Şenocak, toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bir gazetecinin 60+1 hedefinin nasıl konulduğunu sorması üzerine Şenocak şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanımız sahayı çok iyi analiz eder, biz de parti olarak sürekli anketler yaptırırız. Yaptığımız anketler var ama anketlerin yanında bizim sahadaki kendi anketlerimiz var. Sadece seçimden seçime sahaya inen bir teşkilat olmadık biz.  Biz sürekli sahada vatandaşlarımızla beraber olduğumuz için kendi anketimizi bir nevi yapıyoruz.

Burada demagoji olarak bunu söylediğimizi sakın anlamayın. İnsanlarımızın verdiği olumlu olumsuz tepkiyi anlıyorsunuz zaten. Muhakakki kendi anketimizi yaptırıyoruz ama bizim sahaya çıktığımız zaman bir tokalaşmada, karşı tarafın verdiği enerjiden aşağı yukarı sandıkta ne demek istediğini sizi anlatıyor.”

AK Parti İstanbul'daki oy hedefini açıkladı

“TÜM TEŞKİLATTAKİ KARDEŞLERİMİZLE GECELİ GÜNDÜZLÜ ÇALIŞACAĞIZ”

Şenocak, hedefin yüksek olduğunun belirtilmesi üzerine, “Biz hedef koyduk, gerçekleştirmek için elimizden geleni gayretleri yapacağız. Siyasi partinin il başkanıyız, burada bir hedef doğrultusunda mücadele ediyoruz, önümüze koyduğumuz bir hedef var. Tüm teşkilattaki kardeşlerimiz geceli gündüzlü çalışacağız. İstanbul’da 60+1 gibi bir hedef doğrultusunda çalışmaya gayret ediyoruz. Çalışmak bizden takdir Allah’tan.” dedi.

AK Parti İstanbul'daki oy hedefini açıkladı

“KADROLARI GENÇLEŞTİRDİK”

AK Parti’nin 16 Nisan’daki oy oranlarının düşük olmasının kadro değişikliğine neden olup olmadığının sorulması üzerine, Şenocak, kadroların gençleştirildiğine dikkat çekerek, “Adına rehavet diyemayiz belki ama eksik çalıştığımız noktalar olabilir ya da belki enerjiyi daha fazla vermesi gereken arkadaşlar sürece dahil edildi. Bu süreç içerisinde aslında bizim yaptığımız şu; kadroları gençleştirdik, çünkü 3-5 sene aynı görevde belki sıkılan arkadaşlarımızın ve alışılagelmiş olan çalışma modeli olduğu için bu süreçi yeniledik belki.” diye yanıt verdi.

AK Parti İstanbul'daki oy hedefini açıkladı

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