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AK Parti'nin kongre tarihi belli oldu

AK Parti'nin 6. Olağan Kongresi 18 Ağustos Cumartesi günü yapılacak.

Haber Merkezi | 29.06.2018 - 17:53..
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AK Parti'nin kongre tarihi belli oldu

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MKYK sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

KONGRE TARİHİ AÇIKLANDI

AK Parti'ni kongre tarihini açıklayan Ünal, "MKYK'mız gerekli değerlendirmeleri istişareleri gerçekleştirdi. Yine teşkilat başkanlığımızın sunumu ve 6'ncı olağan kongre ile sunumu değerlendirildi ve 18 Ağustos'da kongremizin gerçekleştirilmesi kararı alındı. Biz yine aynı şekilde önümüzdeki günlerde partimizde oluşturacağımız komisyonla kendi etkinliklerimizi yapacağız. 14 Ağustos AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü. 14 Ağustos kuruluş yıl dönümü ve 18 Ağustos kongremizi birleştirerek ikisini birlikte kutlamayı düşünüyoruz." dedi.

AK Parti Kongresi 18 Ağustos'ta VİDEO

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