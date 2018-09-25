taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.15165
Euro
7.2412
Altın
1199.79
Borsa
99707.65
Gram Altın
236.589

AK Parti MHP ittifak görüşmeleri başlıyor

Yerel seçimlerde yapılacak ittifakın nasıl olacağına dair detayların konuşulacağı AK Parti-MHP görüşmeleri bugün itibariyle masaya yatırılacak.

Haber Merkezi | 25.09.2018 - 11:32..
  1. Haberler
  2. Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yerel seçimlerde İsatanbul'dan aday çıkarmayacaklarını açıklamıştı.

SİSTEM TARTIŞILMAYA AÇILIR DEMİŞTİ

Bununla ittifak meselesinde önemli bir adım atan Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın 3 büyük şehirde başarısız olması durumunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tartışmaya açılacağını söylemişti.

YEREL SEÇİM İTTİFAKI ŞEKİLLENECEK

MHP liderinin ittifak açıklamalarının ardından yerel seçimlerde ne gibi adımlar atılacağına dair detaylar bugün görüşülecek. Detaylar konuşulmasının ardından Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli yerel seçim gündemiyle bir araya gelebilir.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'cü Akın İpek İngiltere'de iade davasına çıkıyor

FETÖ'cü Akın İpek İngiltere'de iade davasına çıkıyor

34
Türkiye'de şehirlere göre gelir dağılımı

Türkiye'de şehirlere göre gelir dağılımı

52
Hülya Avşar kendine yeni araba baktı

Hülya Avşar kendine yeni araba baktı

48
ABD'de Başkan Erdoğan'ın yoğun temasları

ABD'de Başkan Erdoğan'ın yoğun temasları

94
Beyaz Miğferler İngiltere'ye dönüyor

Beyaz Miğferler İngiltere'ye dönüyor

26
Adıyaman'da bir kişi eşini ve oğlunu öldürdü

Adıyaman'da bir kişi eşini ve oğlunu öldürdü

53
Ruhani: Trump ile görüşmenin bir anlamı yok

Ruhani: Trump ile görüşmenin bir anlamı yok

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM