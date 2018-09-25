AK Parti MHP ittifak görüşmeleri başlıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yerel seçimlerde İsatanbul'dan aday çıkarmayacaklarını açıklamıştı.
SİSTEM TARTIŞILMAYA AÇILIR DEMİŞTİ
Bununla ittifak meselesinde önemli bir adım atan Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın 3 büyük şehirde başarısız olması durumunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tartışmaya açılacağını söylemişti.
YEREL SEÇİM İTTİFAKI ŞEKİLLENECEK
MHP liderinin ittifak açıklamalarının ardından yerel seçimlerde ne gibi adımlar atılacağına dair detaylar bugün görüşülecek. Detaylar konuşulmasının ardından Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli yerel seçim gündemiyle bir araya gelebilir.