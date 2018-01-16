taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.159
USD
3,8006
EURO
4,6643
ALTIN
163,71
PETR
70,2400

AK Parti-MHP İttifak Komisyonu Çarşamba günü toplanıyor

AK Parti-MHP İttifak Komisyonu, ilk toplantısını Çarşamba günü gerçekleştirecek.

İHA | 16.01.2018 - 00:24..
  1. Haberler
  2. Politika

AK Parti-MHP İttifak Komisyonu, ilk toplantısını Çarşamba günü gerçekleştirecek.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Diyarbakır'da askerlere moral konseri

Diyarbakır'da askerlere moral konseri

10
Ankara'da silahlı saldırı

Ankara'da silahlı saldırı

3
İsrailli yazar: Bir terörist varsa o da İsrail ordusu

İsrailli yazar: Bir terörist varsa o da İsrail ordusu

3
AK Parti-MHP İttifak Komisyonu Çarşamba günü toplanıyor

AK Parti-MHP İttifak Komisyonu Çarşamba günü toplanıyor

3
Yunanistan'da yeni kemer sıkma önlemleri meclisten geçti

Yunanistan'da yeni kemer sıkma önlemleri meclisten geçti

2
Yunanistan'da deprem

Yunanistan'da deprem

1
Isparta’da ecza deposunda yangın

Isparta’da ecza deposunda yangın

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM