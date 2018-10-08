Görüşmede, AK Parti'yi Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP'yi ise Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Sadir Durmaz temsil etti.

Görüşmenin ardından taraflar ortak basın toplantısı düzenledi.

"İTTİFAKIMIZ SADECE SEÇİM İTTİFAKI DEĞİLDİR"

Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş, "Bazı konularda teknik çalışmalarımızı yürüterek tekrar bir araya geleceğiz. Buradan çıkan sonuçları genel başkanlarımıza ileteceğiz. AK Parti ile MHP arasındaki ittifak sadece seçim ittifakı değildir" dedi.

"ÇOK FAYDALI BİR GÖRÜŞME OLDU"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise "Cumhur İttifakı ruhunun yerel seçimlerde tatbik edilmesi konusu görüşüldü. Çok faydalı bir görüşme oldu. Heyetlerimiz görüşmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

"YEREL SEÇİMLERDE İTTİFAKIN YASAL ALTYAPISI YOK"

Numan Kurtulmuş ayrıca, "Yerel seçimlerde, genel seçimlerde olduğu kadar rahat bir ittifaktan söz etmiyoruz. Çünkü genel seçimlerde ittifakın ya da ittifakların yasal altyapısı vardı. Şimdi burada böyle yasal altyapı olmadığı için zorluk var. Bunları da her iki parti heyetleri olarak görüşerek, bazı konularda teknik çalışmalarımızı sürdüreceğiz, tekrar bir araya geleceğiz. Nihayetinde bizlerde oluşan ortak kanaati, her iki parti heyeti de kendi genel başkanlarına arz ederek, burada sonuç alınması yolunda hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti-MHP ittifak görüşmesi gerçekleştirdi VİDEO