AK Parti-MHP ittifakı komisyonu ilk kez toplandı

AK Parti ve MHP'nin 3 Kasım 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birlikte hareket etmesini sağlayacak yasal düzenlemenin önünü açmak amacıyla kurulan 'ittifak komisyonu' ilk toplantısını TBMM Genel Sekreterliği Toplantı Salonunda gerçekleştirdi.

KOMİSYONDA KİMLER VAR

Toplantıya AK Parti'den Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MHP'den ise Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ile İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu katıldı.

Komisyon üyeleri, toplantının ardından kameralar karşısına geçti, açıklamalarda bulundu:

İKİNCİ TOPLANTI SALI GÜNÜ

Toplantının ardından AK Partili Mustafa Şentop'un açıklaması:

"MHP ile beraber AK Parti olarak, Cumhuriyet tarihinin en önemli reformlarından birini gerçekleştirdik. Birlikte duruşu somutlaştırmış olduk. Hükümet değişikliği sistemini biz anayasal düzlemde gerçekleştirdik. Bu konuda gerek partimizde gerek MHP'de yürütülen çalışmalar vardı, bu komisyonda konuşulacak. İkinci toplantı önümüzdeki salı günü olacak."

"UYUM YASALARI DA GÖRÜŞÜLECEK"

MHP'li Mustafa Kalaycı'nın açıklaması:

"Bugün milli mutabakat komisyonunun ilk toplantısını gerçekleştirdik. Komisyonumuzun adı Milli Mutabakat Komisyonu. Komisyonumuz uyum yasalarını da görüşecek bir komisyon. Seçim ittifakı konusunda da zaten genel anlamda bir mutabakat var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milletimizin tercihidir, kararıdır. Milli mutamakat da milletimizin iradesidir, milletimizin kararıdır. Komisyon çalışmalarımızın ülkemize hayırlı sonuçlar getirmesini niyaz ediyorum."