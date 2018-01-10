AK Parti-MHP ittifakı Yunan basınında

Yunanistan'da yayın yapan Ethnos Gazetesi yazarı Hristos Stasinopulos, Türk siyasetinde yaşanan gelişmeleri köşesine taşıdı.
YUNAN MEMNUN DEĞİL
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki milli itifakı değerlendiren Yunan yazar, MHP'nin yanlış bir adım attığını savundu.
MHP BARAJ ALTI
İttifak nedeniyle MHP'nin alacağı destekte azalma olacağını yazan Stasinopulos, partinin 2019 yılında yapılacak seçimlerde seçim barajının altında kalacağını ifade etti.