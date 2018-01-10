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AK Parti-MHP ittifakı Yunan basınında

MHP Lideri'nin 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek olacaklarını açıklaması Yunan basınında da geniş yer buldu.

Haber Merkezi | 10.01.2018 - 07:59..
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AK Parti-MHP ittifakı Yunan basınında

Yunanistan'da yayın yapan Ethnos Gazetesi yazarı Hristos Stasinopulos, Türk siyasetinde yaşanan gelişmeleri köşesine taşıdı.

YUNAN MEMNUN DEĞİL

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki milli itifakı değerlendiren Yunan yazar, MHP'nin yanlış bir adım attığını savundu.

AK Parti-MHP ittifakı Yunan basınında

MHP BARAJ ALTI

İttifak nedeniyle MHP'nin alacağı destekte azalma olacağını yazan Stasinopulos, partinin 2019 yılında yapılacak seçimlerde seçim barajının altında kalacağını ifade etti.

AK Parti-MHP ittifakı Yunan basınında

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