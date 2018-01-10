AK Parti-MHP ittifakı Yunan basınında

Japonya'da geleneksel olarak kutlanılan 'Ergenlik Günü' bu yılda renkli görüntülere sahne oldu.

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Filiz Akın: Yüz felci olacaktım

2002 yılında kansere yakalanan ve gördüğü tedaviyle hastalığı yenmeyi başaran Filiz Akın, bir kez daha hastanelik oldu.