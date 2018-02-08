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AK Parti MKYK Üyesi Zeynep Alkış trafik kazası geçirdi

Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış ile eşi ve 2 çocuğunun da bulunduğu 6 kişi, Diyarbakır-Mardin Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında yaralandı.

AA | 08.02.2018 - 07:28..
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Alkış'ın eşi Abdulkadir Alkış'ın kullandığı 06 GE 4814 plakalı otomobil, karayolunun 26'ncı kilometresinde, Erhan Seyhan'ın kullandığı 47 AP 511 plakalı otomobille çarpıştı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobillerin sürücüleri ile Zeynep Alkış, çocukları Nida ve Burak ile diğer otomobildeki Özlem Aydar hafif yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Zeynep Alkış ve ailesinin, katıldıkları AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun vefat eden oğlu Zerdeşt Miroğlu için Midyat ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından Diyarbakır'a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

AK Parti MKYK Üyesi Zeynep Alkış trafik kazası geçirdi

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