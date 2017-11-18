AK Parti NATO skandalında FETÖ'yü hatırlattı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, NATO tatbikatında yaşanan skandalla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

NATO'DAKİ FETÖ'CÜLER...

15 Temmuz'da düzenlenen kanlı darbe girişiminden sonra bazı FETÖ'cü subayların NATO'nun içerisinde kaldığını işaret eden Ünal, bazı AB ülkelerinin bu FETÖ'cüleri koruduğuna dikkat çekti.

"SKANDALDIR, KABUL EDİLEMEZ"

Mahir Ünal, konuyla ilgili şunları söyledi: "15 Temmuz sonrası FETÖ'cü bazı Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmış subayların NATO'nun içinde kaldığını biliyoruz ve maalesef AB ülkelerinin bu FETÖ'cü artıkları koruduğunu da biliyoruz. Norveç'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın resimlerinin, tatbikat sırasında düşman güçlerin safında gösterilmesi ve hedef gösterilmesi bir skandaldır, kabul edilebilir bir durum değildir."