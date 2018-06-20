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AK Parti propagandası yapıyor tepkisi Ali Koç'a reklam kaldırttı

İş adamlarının Türk ekonomisine güvendiklerini gösteren reklam filmi Ali Koç'a linç sebebi oldu.

Haber Merkezi | 20.06.2018 - 14:12..
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AK Parti propagandası yapıyor tepkisi Ali Koç'a reklam kaldırttı

AK Parti propagandası yapıyor tepkisi Ali Koç'a reklam kaldırttı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, rol aldığı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) reklam filmi televizyon kanallarında yayınlanmasının ardından "AK Parti propagandası yapıyor" denilerek Twitter'da linç edildi.

Ali Koç aldığı tepkiler üzerine "zamanlama nedeniyle farklı yerlere çekildiği için" reklam filmini yayından kaldırttığını açıkladı:

"SON DERECE ŞAŞIRDIM VE ÜZÜLDÜM"

"Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Nisan ayındaki Genel Kurulumuz kapsamında hazırlanmış olan tanıtım filmimizin farklı bir versiyonunun bu gece televizyon kanallarında yayınlanması sonrasında sosyal medya üzerinden siyasi amaç taşıyormuş gibi yanıstılmasına son derece şaşırdım ve üzüldüm.

"TALEBİM ÜZERİNE YAYINDAN KALDIRILDI"

​Zamanlaması açısından farklı yerlere çekilebilen bu film talebim üzerine yayından kaldırılmış olup, ilgililere yaklaşım ve anlayışlarından dolayı teşekkür ederim.

​Bu vesileyle bir kez daha şahsım ve temsil ettiğim kurumların siyasetle uzaktan yakından ilgisi bulunmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarım."

AK Parti propagandası yapıyor tepkisi Ali Koç'a reklam kaldırttı VİDEO

AK Parti propagandası yapıyor tepkisi Ali Koç'a reklam kaldırttı

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