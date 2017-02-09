AK Parti referandum kampanyasını 25 Şubat'ta başlatacak

Dün parti genel merkezinde AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın kurmaylarıyla yaptığı toplantıda, referandum kampanyasının tanıtımının, 25 Şubat'ta Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.
81 İL TEŞKİLATI ÇALIŞACAK
Ankara'da yapılacak lansmanın ardından, AK Parti, 81 il teşkilatıyla sahaya inerek, referandum için çalışmalara başlayacak.
Programda, referandum sürecinde kullanılacak materyaller teşkilata dağıtılacak. Öte yandan, aynı gün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın yapılacağı öğrenildi.