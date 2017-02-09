AK Parti referandum kampanyasını 25 Şubat'ta başlatacak

Cumhhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Ekonomi Şûrası'nda Deniz Ticaret Odası Başkanı Kalkavan'ın istihdam için vergi kolaylığı isteğini eleştirdi.

Habertürk canlı yayınında gazeteci Orhan Bursalı ve Nagehan Alçı arasında darbe tartışması sözlü kavgaya dönüştü.

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Kandilli'den İstanbul için korkutan deprem uyarısı

Çanakkale'de meydana gelen depremlerden sonra Kandilli'den çok kritik bir uyarı geldi: "Her an deprem olabilir"