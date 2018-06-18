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AK Parti seçim irtibat bürosuna ses bombası atıldı

İstanbul Arnavutköy'deki AK Parti Karlıbayır Mahallesi seçim irtibat bürosunda, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından patlatılan ses bombası nedeniyle hasar meydana geldi.

DHA | 18.06.2018 - 08:01..
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Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Tahsin Sokak'ta gece saat 00.45 sıralarında, AK Parti Arnavutköy seçim irtibat bürosuna kimsenin olmadığı sırada gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, ses bombası atarak kayıplara karıştı.

Bombanın etkisiyle seçim irtibat bürosunun camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

AK Parti seçim irtibat bürosuna ses bombası atıldı

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Polis ekipleri, sokağın her iki tarafına şerit çekerek önlem aldı. Olay yerin inceleme ekipleri, sokak ve seçim irtibat bürosunda olay yeri çalışması yaparak delil topladı. Çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

AK Parti seçim irtibat bürosuna ses bombası atıldı

"YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEYECEKLER"

Arnavutköy Karlıbayır Mahalle Başkanı Saadettin Korkmaz, "Seçim irtibat büromuzda büyük bir ses bombası patladı. Komşularımızın çağırmasıyla geldik irtibat büromuza. İrtibat büromuzda kimse yoktu, kapatmıştık 00.00 sıralarında. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadı, sadece hasar var. Bunu yapanların terör gruplarından olduğunu tahmin ediyoruz. Terör eylemi olarak değerlendiriyoruz. Tabii bunlar bizi asla yolumuzdan döndüremeyecekler." dedi.

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