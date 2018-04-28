AK Parti Sözcüsü: Bedelli askerlik gündemde değil

Başbakan Binali Yıldırım'ın "Bedelli askerliğe bakış açımız müspe" sözlerini değerlendiren AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "O sayın Başbakan'ın kendi görüşü" ifadelerini kullandı.

"GÜNDEMİMİZDE BİR ÇALIŞMA YOK"

Başbakan'ın bedelli askerlik sorusu üzerine kendi fikrini söylediğini belirten Ünal, "'Bizim gündemimizde bir düzenleme var bizim gündemimizde bir çalışma var' gibi bir ifade kullanmadı. Bizim gündemimizde bedelli askerlikle ilgili düzenleme yok. Kendisi 'müspet' dedi. O sayın Başbakan'ın kendi görüşü" şeklinde görüştü.

Mahir Ünal: Gündemimizde bedelli askerlik yok VİDEO