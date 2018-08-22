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Yunan yargısı Türkiye düşmanlarının yanında yer aldı

FETÖ'cülere kucak açan Yunan yargısına AK Parti sözcüsü Çelik'ten tepki geldi.

Haber Merkezi | 22.08.2018 - 11:10..
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Yunanistan’da Danıştay, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan’a kaçan darbecilere iltica hakkı verilmesini kararlaştırdı. Karara tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

"HUKUKUN BİR KENARA BIRAKILDIĞINI GÖSTERİYOR"

Çelik, "Yunan yargısı darbecileri himaye eden skandal bir karara imza atmış oldu. Geçmişte darbelerden acı çekmiş Yunanistan'da yargı makamlarının darbecileri himaye eden kararlara imza atması, hukukun bir kenara bırakıldığını, başka amaçlarla hareket edildiğini gösteriyor.

Darbeciler milletimizin ve devletimizin en tehlikeli düşmanlarıdır. Yunan yargısı verdiği kararlarla Türkiye’nin düşmanlarından yana tavır almaktadır.

"DARBEYE DESTEK ANLAMINA GELİYOR"

Darbecilere karşı mücadele terörle mücadele gibi ilkelerle yürütülmelidir. Terörle mücadelede çifte standartlarla davranmak teröre destek vermektir. Darbecileri himaye eden yargı kararları da darbeye destek vermek anlamına gelmektedir" dedi.

Yunan yargısı Türkiye düşmanlarının yanında yer aldı

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