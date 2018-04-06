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AK Parti Sözcüsü: Kılıçdaroğlu her türlü hakareti ediyor

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay'a giden sanatçılara yönelik sözleriyle ilgili "Yine bölücü konuştu." dedi.

AA | 06.04.2018 - 19:33..
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mahir ünal

AK Parti MKYK'sı (Merkez Karar ve Yürütme Kurulu) sonrasında Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal açıklamalarda bulundu.

"DARBECİ ANLAYIŞ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI"

"Toplumu 'halkın polisi-sarayın polisi', 'halkın 15 Temmuz'u-sarayın 15 Temmuz'u', '15 Temmuz şehidi-terör şehidi' gibi ayıran Kılıçdaroğlu, şimdi de 'halkın sanatçısı-sarayın sanatçısı' gibi yine son derece bölücü ve çirkin bir dil kullanmıştır." ifadesini kullanan Ünal, şunları söyledi: "Burada normal olan bu başarıyı takdir etmektir, anormal olan ise bu başarıyı karalamaktır. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin bu yaklaşımda da faşist ve darbeci anlayışı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Sanatçılarımıza dönük ifadelerinde o öfke, o kin, o nefret bir kez daha ortaya çıkmıştır."

AK Parti Sözcüsü: Kılıçdaroğlu her türlü hakareti ediyor VİDEO

"GÜLEREK HER TÜRLÜ HAKARETİ EDİYOR"

Mahir Ünal, "Bizler de artık CHP'nin yalanlarına cevap vermekten, hakaretleriyle ilgili dava açmaktan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hezeyanlarından, histerilerinden, histeri krizlerinden bıkmış usanmış durumdayız. Türkiye bunu hak etmiyor, Türkiye böyle bir muhalefeti hak etmiyor." "Kemal Kılıçdaroğlu, kürsüye çıkıp ağzına geleni sayıyor, son derece rahat, son derece relaks, böyle adeta antidepresan kullanmış, sakinleştirici almış bir ruh haliyle, gülerek her türlü ağır hakareti, çirkin ifadeyi kullanıyor." diyen Ünal, "Sanatçılara hakaret ediyor, işine gelmediği zaman hukuka hakaret ediyor. Her türlü hukuksuzluğu yapma hakkını kendisinde görüyor. O hukuksuzluğu yaptığı zaman 'Ben bu hukuku tanımıyorum' deme hakkını kendinde görüyor. 'Anayasa'yı tanımıyorum' deme hakkını kendinde görüyor. Bu kadar konfor, bu kadar rahatlık siyasette olmaz." ifadesini kullandı.

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