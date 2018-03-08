taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.930
USD
3,8178
EURO
4,7331
ALTIN
162,68
PETR
64,1700

Mahir Ünal: Gündemimizde erken seçim yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, TvNET canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Haber Merkezi | 08.03.2018 - 11:37..
  1. Haberler
  2. İç Haber

b

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, gündeme dair merak edilen konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Mahir Ünal'ın açıklamalarından notlar şöyle:

"- Kadının siyasette etkin yer alması için çalışıyoruz.

- Türkiye Afrin'de terörle mücadelesinde uluslararası hakkını kullanıyor.

- Terörle mücadele ederken aynı zamanda demokrasiyi koruyoruz.

- Terör işbirlikçileri Türkiye'nin haklı mücadelesini insan hakları ihlali gibi gösteriyor.

- ABD'nin PKK terör örgütü ile ne işi var?

- Gündemimizde erken seçim yok.

-  CHP'nin derdi YSK'nın meşruiyetini tartışmaya açmak. 8 kez seçim kaybedenler kendi başarısızlıklarına kılıf arıyor.

- Nisan sonunda tüm kongreler tamamlanırsa Mayıs- Haziran gibi büyük kongre olabilir."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Erdoğan'dan 24 kanuna onay
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 kanunu onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.
Doktoruz diyerek dolandırdılar
Antalya'da otomobilini satmak için internete ilan veren Şevket C., kendilerini 'doktor' olarak tanıtan 1'i kadın 2 kişi tarafından dolandırıldı.
Tunca Nehri'nin debisi yükselmeye devam ediyor
Edirne’de etkili olan yağmur ve kar sularının erimesiyle birlikte Tunca Nehri’nin debisi hızla yükseldi. Tunca Nehri’nde ‘turuncu’ olan alarm durumu ‘kırmızı’ya geçti.
Doğum yapan yolcuya havalimanı personeli sahip çıktı
İstanbul'da dün gece dünyaya gelen Amerikalı bebeğe, Atatürk Havalimanı'nda görevli personel sahip çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şehit annesine hakaret eden şoföre şartlı tahliye

Şehit annesine hakaret eden şoföre şartlı tahliye

202
Veliaht Selman Sisi'ye namaz kıldırdı

Veliaht Selman Sisi'ye namaz kıldırdı

260
A&G'nin Cumhur İttifakı araştırması

A&G'nin Cumhur İttifakı araştırması

123
Afrin'de Öcalan fotoğrafıyla drift şov

Afrin'de Öcalan fotoğrafıyla drift şov

73
NATO 45 bin askerler Rusya sınırında tatbikat yapacak

NATO 45 bin askerler Rusya sınırında tatbikat yapacak

67
İngiltere'de Juventus turladı

İngiltere'de Juventus turladı

8
Putin: Türkiye'yle ilişkileri geliştirmekle ilgileniyoruz

Putin: Türkiye'yle ilişkileri geliştirmekle ilgileniyoruz

56
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM