Mahir Ünal: Gündemimizde erken seçim yok

1 Bulgaristan'daki İbrahim Paşa Camisi restore edilecek Kaderine terk edilmesi nedeniyle 'mahzun cami' olarak anılan İbrahim Paşa Camisi'nin restorasyonu için gerekli adımlar atıldı.

2 Erdoğan'dan 24 kanuna onay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 kanunu onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

3 Irak kalkanı harekatı geliyor PKK terör örgütüne altın vuruş yapılacak. Suriye'den sonra Irak'taki terör kampları da yerle bir edilecek. Operasyonun ne zaman başlayacağı gizli olsa da gerçekleştirileceği resmen açıklandı.

4 Zika virüsünü yayan protein bulundu Çinli bilim insanları, Aedes aegypti türü sivri sineğin tükürük bezinde buldukları proteini, virüsün yayılmasına karşı inceliyor.

5 Cinderes'te YPG'li keskin nişancının vurulma anı TSK ve Özgür Suriye Ordusu’nun, 20 Ocak’tan bu yana sürdürdüğü Afrin operasyonu 48. gününde hız kesmeden devam ediyor.

6 Akaryakıt fiyatlarına ilaç gibi gelen otomobiller Yakıtı koklayanından, depoyu su gibi içenine... İşte Türkiye'de satılan araçların yakıt tüketim oranları.