Mahir Ünal: Gündemimizde erken seçim yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, gündeme dair merak edilen konularla ilgili açıklamalarda bulundu.
Mahir Ünal'ın açıklamalarından notlar şöyle:
"- Kadının siyasette etkin yer alması için çalışıyoruz.
- Türkiye Afrin'de terörle mücadelesinde uluslararası hakkını kullanıyor.
- Terörle mücadele ederken aynı zamanda demokrasiyi koruyoruz.
- Terör işbirlikçileri Türkiye'nin haklı mücadelesini insan hakları ihlali gibi gösteriyor.
- ABD'nin PKK terör örgütü ile ne işi var?
- Gündemimizde erken seçim yok.
- CHP'nin derdi YSK'nın meşruiyetini tartışmaya açmak. 8 kez seçim kaybedenler kendi başarısızlıklarına kılıf arıyor.
- Nisan sonunda tüm kongreler tamamlanırsa Mayıs- Haziran gibi büyük kongre olabilir."