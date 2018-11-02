AK Parti'de aday adaylığı tarihleri belli oldu

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.



Toplantı gündemiyle ilgili basın toplantısı düzenleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

YERELDE TAKVİM BELLİ OLDU

"Partilerinden belediye başkanı aday adayı olacakların başvuruları 5-12 Kasım 2018'de alınacak. MKYK'mızın kararıyla bütün seçim çevrelerinde partimiz adayların tespiti ve sıralamasında 'merkez yoklaması' usulünü uygulayacak.

YAPTIRIM KARARI DÜN ELE ALINDI

ABD'nin yaptırımı kaldırma kararıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çelik, "Cumhurbaşkanımızla, Başkan Trump arasındaki telefon görüşmesinde karara bağlanmıştır. Bundan sonrasındaki normalleşme için önemli bir aşama." diye konuştu.