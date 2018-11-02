taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.42565
Euro
6.1769
Altın
1231.9
Borsa
94123.02
Gram Altın
215.228

AK Parti'de aday adaylığı tarihleri belli oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yerel seçimler için aday adaylığı başvurularının 5-12 Kasım tarihleri arasında alınacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 02.11.2018 - 18:24..
  1. Haberler
  2. Gündem
AK Parti'de aday adaylığı tarihleri belli oldu

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantı gündemiyle ilgili basın toplantısı düzenleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,  gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

YERELDE TAKVİM BELLİ OLDU

"Partilerinden belediye başkanı aday adayı olacakların başvuruları 5-12 Kasım 2018'de alınacak. MKYK'mızın kararıyla bütün seçim çevrelerinde partimiz adayların tespiti ve sıralamasında 'merkez yoklaması' usulünü uygulayacak.

YAPTIRIM KARARI DÜN ELE ALINDI

ABD'nin yaptırımı kaldırma kararıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çelik, "Cumhurbaşkanımızla, Başkan Trump arasındaki telefon görüşmesinde karara bağlanmıştır. Bundan sonrasındaki normalleşme için önemli bir aşama." diye konuştu.

 

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Apple'dan Türkiye açıklaması

Apple'dan Türkiye açıklaması

225
Tuğba Ekinci Ahmet Kural'a sahip çıktı

Tuğba Ekinci Ahmet Kural'a sahip çıktı

103
Kemal Kılıçdaroğlu'na neden istifa etmiyorsunuz sorusu

Kemal Kılıçdaroğlu'na neden istifa etmiyorsunuz sorusu

297
Tek tip askerlik modeli geliyor

Tek tip askerlik modeli geliyor

121
Apple Türkiye'deki beklentilerini düşürüyor

Apple Türkiye'deki beklentilerini düşürüyor

313
ABD İran'a ambargoda TÜPRAŞ'ı muaf tutacak

ABD İran'a ambargoda TÜPRAŞ'ı muaf tutacak

68
Naz Çekem: Ahmet Kural gülerek parmağımı kırdı

Naz Çekem: Ahmet Kural gülerek parmağımı kırdı

158
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM